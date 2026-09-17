La lengua de suegra es una de las plantas de interior más resistentes y fáciles de cuidar, pero eso no significa que sea inmune a los problemas.

Hojas amarillas, secas, quebradas o con partes deterioradas pueden aparecer por exceso de agua, falta de luz, daños físicos o problemas en las raíces.

Antes de recurrir a fertilizantes, productos químicos o soluciones costosas, existe una alternativa mucho más sencilla: eliminar las partes dañadas y revisar el estado de las raíces y del sustrato.

En algunos casos, además, un trasplante puede ayudar a recuperar la planta y darle mejores condiciones para crecer.

¿Cómo recuperar las hojas dañadas de la lengua de suegra?

El primer paso consiste en identificar qué parte de la hoja está deteriorada. Si el daño se encuentra solamente en una zona, no siempre es necesario retirar toda la hoja.

Con una tijera o cuchillo limpio y bien afilado se puede cortar la parte afectada. Es importante realizar un corte prolijo para evitar desgarrar el tejido de la planta.

Si una hoja está completamente amarilla, blanda, podrida o dañada desde la base, lo más conveniente puede ser retirarla por completo.

La idea no es cortar hojas sanas innecesariamente, sino eliminar aquellas partes que ya no pueden recuperarse y que pueden afectar el aspecto general de la planta.

¿Qué hacer si las hojas están amarillas o blandas?

Foto: Pexels.

Las hojas amarillas o blandas pueden estar relacionadas con diferentes problemas, pero uno de los más habituales en la lengua de suegra es el exceso de agua.

Esta especie tolera bastante bien períodos de sequía, mientras que el exceso de humedad puede favorecer la pudrición de las raíces.

Por eso, antes de volver a regar conviene comprobar cómo está el sustrato. Si permanece húmedo durante demasiado tiempo, puede ser necesario mejorar el drenaje o cambiar la planta de maceta.

No hay que cortar y regar inmediatamente como respuesta automática: primero hay que determinar cuál puede ser la causa del deterioro.

¿Cuándo conviene trasplantar la lengua de suegra?

El trasplante puede ser útil cuando la maceta tiene un drenaje deficiente, el sustrato está demasiado compactado o las raíces presentan signos de deterioro.

Para hacerlo, hay que retirar cuidadosamente la planta de la maceta y revisar las raíces.

Las raíces sanas deben conservar una apariencia firme. Si aparecen partes blandas, oscuras o con signos de pudrición, deben retirarse con una herramienta limpia antes de colocar nuevamente la planta.

La nueva maceta debe contar con agujeros de drenaje para evitar que el agua quede acumulada en el fondo.

A su vez, no es necesario elegir un recipiente excesivamente grande: una maceta apenas mayor que la anterior suele ser suficiente.

¿Cómo cortar una hoja de lengua de suegra correctamente?

Para recuperar una hoja parcialmente dañada, el procedimiento es sencillo:

Limpiar la herramienta antes de realizar el corte. Identificar la zona deteriorada. Cortar por debajo de la parte dañada, procurando que el corte sea limpio. Evitar manipular innecesariamente la zona recién cortada. Mantener la planta en un ambiente con buena iluminación indirecta. Controlar el riego para evitar que el sustrato permanezca constantemente húmedo.

Si la hoja está deteriorada desde la base, puede ser preferible retirarla completa en lugar de intentar conservar una parte que ya presenta daños importantes.

¿Se pueden aprovechar las hojas cortadas para reproducir la planta?

Una hoja sana o una parte saludable de una hoja puede utilizarse para intentar propagar la lengua de suegra mediante esquejes.

Este método permite aprovechar partes de la planta que, de otro modo, terminarían descartadas.

Para este procedimiento es fundamental que el segmento utilizado esté sano y que el corte pueda cicatrizar antes de entrar en contacto con un sustrato demasiado húmedo.