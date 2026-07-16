Disyuntor vs térmica: cuál es la diferencia y en qué orden deben instalarse. (Foto: Shutterstock)

En cualquier instalación eléctrica, hay dos dispositivos que cumplen un papel clave para evitar accidentes y daños: el disyuntor diferencial y la llave térmica. Aunque muchas personas creen que cumplen la misma función, en realidad actúan ante fallas distintas y ambos son indispensables para una instalación segura.

Conocer la diferencia entre el disyuntor y la térmica no solo ayuda a entender cómo funciona el tablero eléctrico, sino que también permite identificar por qué los especialistas recomiendan instalar ambos dispositivos y respetar un orden específico .

Qué diferencia existe entre un disyuntor y una llave térmica

La llave térmica se caracteriza por tener la función de proteger la instalación eléctrica frente a sobrecargas y cortocircuitos .

Qué diferencia existe entre un disyuntor y una llave térmica. (Foto: Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Cuando detecta un exceso de corriente, corta automáticamente el suministro para evitar daños en los cables y los electrodomésticos.

El disyuntor diferencial, en cambio, está diseñado para proteger a las personas . Detecta fugas de corriente y desconecta la energía antes de que puedan producirse descargas eléctricas.

Qué protege cada dispositivo y por qué se necesitan los dos

Aunque trabajan en conjunto, cada uno cumple una función diferente.

La llave térmica protege:

Cables eléctricos.

Electrodomésticos.

La instalación frente a sobrecargas y cortocircuitos.

El disyuntor diferencia protege:

A las personas ante fugas de corriente.

Frente al riesgo de electrocución.

Por eso, instalar solo uno de los dos deja la instalación incompleta

En qué orden deben instalarse el disyuntor y la térmica

En un tablero eléctrico, el orden recomendado es instalar primero el disyuntor diferencial y, después, las llaves térmicas que protegen cada circuito de la vivienda.

Además de respetar esa disposición, los especialistas aconsejan elegir dispositivos certificados y con el amperaje adecuado para la instalación.