Las latas de gaseosa y cerveza tienen una base cóncava y redondeada que no responde a una cuestión estética, sino a una solución de ingeniería. Esa curvatura permite que el envase resista la presión interna del gas sin deformarse ni romperse.

Antes de llegar a este diseño, los ingenieros evaluaron otras formas, como la esfera o el prisma rectangular. Ambas fallaban en algún punto: la esfera desaprovechaba espacio de almacenamiento y el prisma generaba bordes débiles y costos de producción más altos.

¿Por qué la base de la lata es redonda y no plana?

La base cóncava funciona como una membrana: la presión interna del líquido carbonatado empuja hacia afuera y aumenta la rigidez del envase. Ese efecto evita que el metal se abombe o colapse.

La forma cilíndrica, sumada a los bordes redondeados, distribuye la fuerza de manera uniforme en toda la superficie . Así se logra usar menos aluminio sin sacrificar resistencia ni seguridad.

Por qué el cilindro le gana a otras formas:

Aprovecha hasta el 91% del volumen en el almacenaje, frente al 74% de una esfera.

No tiene esquinas débiles, a diferencia de un envase rectangular.

Se imprime en un solo paso, mientras que una forma angular necesita cuatro.

Se desliza mejor en las líneas de producción a alta velocidad, sin riesgo de trabarse contra los rieles.

La base cóncava funciona como una membrana: la presión interna del líquido carbonatado empuja hacia afuera y aumenta la rigidez del envase. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué beneficios trae esta forma para la producción y el medioambiente?

Fabricar una lata cilíndrica de 33 cl requiere unos 310 cm² de material, frente a los 340 cm² que exige una forma rectangular. Esa diferencia se multiplica por los cerca de 15.000 envases que se producen por segundo en el mundo .

Hoy el 70% del aluminio usado en las latas proviene de material reciclado. A eso se suma que el diámetro de las tapas se redujo seis milímetros en las últimas seis décadas, un cambio que permite ahorrar unos noventa millones de kilos de aluminio por año.