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El país tiene dos frentes por los que se puede acelerar el crecimiento económico: el Plan México y la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), pero para lograr los objetivos, el Gobierno Federal debe acelerar la implementación de planes energéticos para incrementar la capacidad de generación de electricidad y la provisión de gas natural.

De acuerdo con el think-tank, México, ¿cómo vamos?, el acuerdo comercial y la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum acarreará la apertura de plantas manufactureras, parques industriales, centros logísticos, semiconductores y electromovilidad necesitan electricidad confiable, gas natural, redes de transmisión, almacenamiento e interconexiones oportunas.

“Si esa energía no está disponible a tiempo, los proyectos se retrasan, suben sus costos y México pierde competitividad”, advierte el organismo.

Ajustes urgentes

La estrategia energética del país deberá centrarse en dos partes. Por un lado, el organismo no gubernamental recordó que el Programa Sectorial de Energía 2025-2030 (PROSENER 2025-2030) señala que México consume alrededor de 8,845 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y cubre cerca de 70% de su demanda con importaciones, principalmente de Estados Unidos.

Además, la red de gasoductos entre México y Estados Unidos muestra que la integración energética de Norteamérica ya tiene una base física.

“El reto es convertir esa infraestructura en una ventaja competitiva para atraer inversión y abastecer a los nuevos polos industriales”, detalló.

Como complemento, la planeación de la generación eléctrica será determinante. El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional prevé instalar 28,004 megawatts (MW) de nueva capacidad de generación, de los cuales 17,009 MW serían aportados por el Estado.

Sin embargo, uno de los retos es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realice las inversiones necesarias en tiempo y forma, pero si la preponderancia de CFE se traduce en límites rígidos o si el Estado no invierte lo suficiente en generación, transmisión y distribución México podría enfrentar restricciones de oferta eléctrica justo cuando necesita acelerar la inversión productiva.

“De poco sirve contar con acceso preferencial al mercado de América del Norte si las empresas enfrentan insuficiencia de gas natural, retrasos de interconexión, restricciones eléctricas o costos energéticos que reducen su competitividad”, advierte el organismo.