A la hora de comprar ollas y sartenes surge la duda de qué material es el mejor para cocinar los alimentos, aunque muchos pueden priorizar también la durabilidad.

A la hora de comprar ollas y sartenes surge la duda de qué material es el mejor para cocinar los alimentos, aunque muchos pueden priorizar también la durabilidad. Lo cierto es que tanto las ollas de telón como las de cerámica tienen recubrimiento antiadherente pero no funcionan igual ni tienen los mismos beneficios.

Ante esto, muchos pueden encontrar difícil la decisión de cuál elegir, por ello se vuelve necesario contemplar cuáles son las diferencias entre cada una para que se pueda tomar una decisión basada en las necesidades particulares de cada cocina.

Ollas de teflón vs ollas de cerámica: cuál es mejor

Aunque ambas son populares por servir como antiadherentes, tienen diferencias y saber las características de cada una puede ayudar a la hora de tomar una decisión.

¿Cuáles son las características de las ollas de teflón?

Las ollas de teflón están recubiertas por politetrafluoroetileno (PTFE), un material plástico sintético cuya principal característica es la alta anti adherencia. Esto, evita que los alimentos se peguen y además, permite cocinar con poca grasa.

Son ligeras, fáciles de lavar y toman temperatura más rápidamente, pero lo malo es que son más sensibles a los rayones, además de que no toleran el calor extremo. El material de base suele ser aluminio, algo que ayuda a que el calor se reparta bien.

Las ollas de teflón están recubiertas por politetrafluoroetileno (PTFE), un material plástico sintético cuya principal característica es la alta anti adherencia. Chat GPT

Cuidados y riesgos de usar las ollas de teflón

Este material no es tóxico en sí mismo, pero su uso conlleva riesgos:

Si se calienta por encima de los 260°C, el teflón se descompone y libera vapores tóxicos que pueden causar una enfermedad temporal con fiebre y dolor de cabeza

Por otro lado, si se raya el teflón se puede adherir a la comida. Aunque se trata de PTFE y ya no del ácido perfluorooctanoico (PFOA) que se usaba antes, lo que quiere decir qua ya no resulta tóxico y que el cuerpo lo elimina sin absorberlo.

¿Cuáles son las características de las ollas de cerámica?

Las ollas de cerámica suelen ser las que más recomiendan los expertos porque es una superficie antiadherente natural libre de químicos como el teflón.

Su material distribuye el calor de forma uniforme y además permite usar menor aceite al cocinar, y además, permite que los alimentos se cocinen en su propio jugo por lo que las comidas mantienen su humedad. Gracias a su cobertura lisa, los restos de comida se limpian fácilmente.

Las ollas de cerámica suelen ser las que más recomiendan los expertos porque es una superficie antiadherente natural libre de químicos como el teflón. Chat GPT

Cuidados y riesgos de usar la ollas de cerámica

El principal riesgo se da cuando el revestimiento se raya o pierde su capa antiadherente, ya que entran en contacto con el aluminio o metales de abajo. Para evitar exponerse, lo ideal es:

Usar utensilios de madera o silicona

Lavar a mano y con esponja suave

Usar fuego medio-bajo para que no se queme el revestimiento

Cuál recomiendan comprar dependiendo de la necesidad de cada cocina: ¿Ollas de teflón u ollas de cerámica?

La respuesta varía según lo que busque cada persona: quienes prioricen la comodidad y cocina rápida, encontrarán que las ollas de teflón podrán satisfacer mejor sus necesidades en la cocina. Por otro lado, si se valora más la durabilidad y la resistencia, lo ideal es comprar una olla de cerámica.

Con ambas se recomienda tomar cuidados como usar los utensilios adecuados, evitar sobre calentar y lavar adecuadamente.