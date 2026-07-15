El azúcar morena y el azúcar mascabo se consiguen en cualquier supermercado y suelen usarse como si fueran intercambiables. Sin embargo, su proceso de elaboración es distinto y eso afecta tanto su sabor como su aporte nutricional.

La clave está en la melaza, un subproducto oscuro y espeso que se obtiene al cocinar la caña de azúcar. Cuanta más melaza conserva el azúcar, menos refinamiento industrial tuvo y más nutrientes retiene.

¿Qué diferencia al azúcar morena de la mascabo?

El azúcar mascabo es la variedad menos procesada : se obtiene directamente del jugo de caña exprimido, que luego se seca y se muele sin refinar. Por eso conserva toda su melaza natural y un sabor más intenso, con notas a caramelo.

El azúcar morena, en cambio, atraviesa un proceso más cercano al de la azúcar blanca. Está compuesta por un 95% de sacarosa, frente al 99% de la blanca, y conserva solo una porción de melaza agregada.

Estas son las tres variedades más comunes y sus rasgos principales:

Mascabo: sin refinar, conserva melaza natural, aporta trazas de minerales y vitaminas.

Morena: parcialmente refinada, conserva algo de melaza, sabor más suave.

Blanca: totalmente refinada, sin melaza, sabor neutro.

El azúcar morena y el azúcar mascabo se consiguen en cualquier supermercado y suelen usarse como si fueran intercambiables. Magnific

¿Cuál es mejor para el cuerpo y cuál engorda menos?

En términos calóricos, las tres variedades son prácticamente equivalentes, ya que todas están compuestas mayormente por sacarosa. Ninguna de ellas “engorda menos” de forma significativa frente a las otras.

La diferencia real está en el valor nutricional adicional: el azúcar mascabo aporta pequeñas cantidades de minerales gracias a la melaza que conserva, algo que el azúcar morena y la blanca prácticamente no ofrecen. Aun así, los expertos en nutrición recomiendan moderar el consumo de cualquier tipo de azúcar, sin importar su color o textura.