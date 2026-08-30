La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este domingo, 30 de agosto de 2026 a San Pamaquio de Roma y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Pamaquio de Roma (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pamaquio de Roma?

En Roma se conmemora a san Pamaquio (también llamado Palmaquio o Pammaquio), un senador recordado por su vida de fe.

Fue notable por su preparación en lo relativo a la fe y por su generosidad hacia los pobres.

Por su piedad para con Dios fue fundado el título en el monte Celio.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

fe por Dios

Santoral del día | San Pamaquio de Roma (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el domingo, 30 de agosto de 2026

El 30 de agosto de 2026, la comunidad católica conmemora a varios santos importantes en su calendario. Entre ellos, destaca el Beato Ghebra Miguel, que vivió en el siglo XIX, reconocido por su devoción y servicio. También se recuerda al Beato Alfredo Ildefonso Schuster del siglo XX, conocido por su labor pastoral y su contribución a la Iglesia en su tiempo.

La festividad incluye a San Bononio de Lucedio, un santo del siglo XI que dejó un legado duradero en la tradición monástica, así como a San Agilo de Rébais del siglo VII, cuya vida se caracteriza por la dedicación a la vida espiritual. Además, se celebra a San Fantino el Joven, un mártir del siglo X que es un símbolo de fe y perseverancia.

El día también es significativo por la conmemoración de Beato Joaquín Ferrer Adell y Beato Juan Juvenal Ancina, ambos del siglo XX y XVII respectivamente, quienes han influido en la vida cristiana de sus épocas. Otras figuras notables son Beata María Ráfols del siglo XIX y San Pedro de Trevi del siglo XI, así como el Beato Vicente Gabanes Badenas del siglo XX, todos ellos reconociendo su legado en la historia de la Iglesia.

La oración para San Pamaquio de Roma:

Lo siento, no dispongo de una oración establecida a San Pamaquio de Roma.