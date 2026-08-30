Santoral del día | Nuestra Señora de Luján (foto: Pixabay).

Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a San Ramón Nonato, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Ramón Nonato, de Cardona, fue uno de los primeros mercedarios y se destacó por la redención de cautivos.

Santoral del día | San Ramón Nonato (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Ramón Nonato?

San Ramón Nonato es recordado en Cardona, de Cataluña, en torno al año 1240.

Fue uno de los primeros compañeros de san Pedro Nolasco en la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced.

La tradición afirma que, por el nombre de Cristo, sufrió mucho para la redención de los cautivos.

Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Ramón Nonato (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el lunes, 31 de agosto de 2026

El 31 de agosto de 2026 también se celebra a San Aristídes de Atenas (s. II), reconocido por su testimonio en los orígenes del cristianismo y su defensa de la fe, referente de coherencia para los creyentes de hoy.

En la misma fecha se conmemora a San Paulino de Tréveris (s. IV), obispo y firme defensor de la doctrina, cuya fidelidad en tiempos de controversia dejó una huella perdurable en la comunidad cristiana.

Asimismo, el calendario del día recuerda al Beato Andrés Dotti (s. XIV), destacado por su vida de penitencia y caridad, cuya memoria invita a renovar el compromiso con el servicio a los más necesitados.

La oración para San Ramón Nonato:

Glorioso San Ramón Nonato, por tu ardiente caridad y celo por la salvación de las almas, alcánzame de Dios la gracia de que mi lengua se aparte de toda maledicencia; que mi boca se abra solo para alabar a Dios y decir la verdad; que mi corazón sea puro y mi vida honesta. Líbrame de toda calumnia y concede paz a mi hogar y el favor que humildemente imploro, si conviene a la gloria divina y bien de mi alma. Amén.