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Este lunes, 31 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a San Ramón Nonato, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Según las escrituras,
San Ramón Nonato, de Cardona, fue uno de los primeros mercedarios y se destacó por la redención de cautivos.
¿Quién fue San Ramón Nonato?
San Ramón Nonato es recordado en Cardona, de Cataluña, en torno al año 1240.
Fue uno de los primeros compañeros de san Pedro Nolasco en la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced.
La tradición afirma que, por el nombre de Cristo, sufrió mucho para la redención de los cautivos.
Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a
este
santo
devoción por
Dios
Todos los santos que se celebran el lunes, 31 de agosto de 2026
El 31 de agosto de 2026 también se celebra a San Aristídes de Atenas (s. II), reconocido por su testimonio en los orígenes del cristianismo y su defensa de la fe, referente de coherencia para los creyentes de hoy.
En la misma fecha se conmemora a San Paulino de Tréveris (s. IV), obispo y firme defensor de la doctrina, cuya fidelidad en tiempos de controversia dejó una huella perdurable en la comunidad cristiana.
Asimismo, el calendario del día recuerda al Beato Andrés Dotti (s. XIV), destacado por su vida de penitencia y caridad, cuya memoria invita a renovar el compromiso con el servicio a los más necesitados.