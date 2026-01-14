En esta noticia

Buenos Aires atraviesa una ola de calor y ante este escenario, miles de personas buscan alternativas para mantenerse frescas sin gastar de más. Una de las opciones más elegidas son las piletas de clubes y polideportivos, que no solo están disponibles para socios, sino que también permiten el ingreso mediante abonos diarios.

Estas propuestas se convirtieron en un verdadero salvavidas para quienes no tienen pileta en casa y quieren disfrutar de un día de relax sin salir de la ciudad. Con tarifas que arrancan en $ 4000, es posible acceder a espacios amplios, seguros y con servicios complementarios.

Freepik

Piletas baratas en CABA: opciones desde $ 4000

Entre $ 4000 y $ 9000

  • Lunes a viernes de 17:00 a 19:00: Polideportivo Avellaneda, Polideportivo Chacabuco, Polideportivo Pomar, Polideportivo Patricios
  • Martes y jueves de 17:00 a 19:00: Polideportivo Dorrego
  • Sábados y domingos de 11:00 a 19:00: Polideportivo Avellaneda, Polideportivo Chacabuco, Polideportivo Pomar, Polideportivo Pereyra, Polideportivo Costa Rica, Polideportivo Dorrego, Polideportivo Martín Fierro, Polideportivo Patricios, Polideportivo Colegiales, Polideportivo Santojanni

Entre $ 4500 y $ 10.000

  • Parque Sarmiento: sábados y domingos de 09:00 a 18:00
  • Parque Manuel Belgrano: sábados y domingos de 09:00 a 18:00
  • Club Comunicaciones: martes a domingos de 09:00 a 20:00
Freepik

Entre $ 15.000 y $ 20.000

  • Parque Norte: lunes a domingos de 08:00 a 00:00
  • Club Atlético Atlanta: sábados y domingos (no socios)
  • Piletas Numuncurá: martes a domingos de 10:00 a 20:00
  • Pejerrey Club: lunes a domingos de 11:00 a 19:00
  • Open Park: lunes a domingos de 10:00 a 20:00
  • Parque Ribera Sur: martes a domingos de 09:00 a 19:00