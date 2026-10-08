El Gobierno Nacional actualizó los haberes del personal de la Policía Federal Argentina (PFA) y fijó los nuevos montos que rigen desde el 1° de octubre de 202 6.

La escala establece cuánto cobra cada grado de la fuerza y contempla, además, suplementos por zona y compensaciones por determinados servicios.

La medida fue establecida por la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva escala salarial de la Policía Federal Argentina rige desde el 1° de octubre de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto cobra la Policía Federal en octubre de 2026

Desde el 1 de octubre, los haberes mensuales correspondientes a algunos de los grados de la Policía Federal Argentina quedaron establecidos de la siguiente manera:

Grado Haber a partir del 1 de octubre de 2026 Comisario general $3.712.359,69 Comisario mayor $3.374.872,45 Comisario $2.372.936,27 Subcomisario $1.943.229,03 Inspector $1.482.782,19 Ayudante $1.225.439,82 Suboficial mayor $2.192.337,32 Sargento 1ro. $1.647.135,48 Sargento $1.497.395,89 Cabo $1.237.517,26 Capellan $1.357.739,82

Los grados restantes se pueden consultar en el Anexo III de la Resolución 844/2026.

Suplemento por zona: cuánto puede sumar en octubre

Además del haber mensual según el grado, el personal de la Policía Federal Argentina puede percibir un suplemento por zona, cuyo monto varía de acuerdo con el destino.

Para octubre de 2026, el Anexo III establece valores diferentes para Tucumán, Corrientes, Cuyo, Santa Fe, Córdoba, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Mar del Plata.

Por ejemplo, un agente recibirá un suplemento de $349.974,88 si presta funciones en Comodoro Rivadavia y de $312.248,88 en Neuquén. En Cuyo, el adicional será de $285.194,43, mientras que en Tucumán alcanzará los $273.413,01.

Para otros grados, los montos también son diferentes. Un comisario general tendrá un suplemento de $838.683,24 en Comodoro Rivadavia y de $749.626,79 en Neuquén. En Cuyo, el adicional será de $684.671,03, mientras que en Tucumán llegará a $656.383,99.

Entre los rangos intermedios, un sargento cobrará por zona $475.563,86 en Comodoro Rivadavia, $425.065,87 en Neuquén y $388.233,05 en Cuyo. Para un cabo, los valores serán de $391.892,74, $350.280,18 y $319.929,07, respectivamente.

Los valores varían según el grado y el destino. El resto de los montos establecidos para cada jerarquía y región puede consultarse en el Anexo III de la resolución.

Anexo III - Resolución 844/2026

Cuánto paga la Policía Federal por recargo de servicio

La nueva escala también actualizó las compensaciones correspondientes al recargo de servicio. Los montos dependen del tipo de tarea realizada.

Grado 3 a 5 horas a partir del 1 de octubre De 5 a más horas a partir del 1 de octubre Comisario general $35.908,99 $71.817,98 Comisario mayor $32.910,41 $65.820,82 Comisario $29.091,59 $58.183,19 Subcomisario $23.219,94 $46.439,87 Principal $19.856,06 $39.712,12 Inspector $17.298,98 $34.597,95 Subinspector $15.963,29 $31.926,57 Ayudante $15.494,90 $30.989,80 Suboficial mayor $15.028,75 $30.057,50 Suboficial auxiliar $19.988,28 $39.976,57 Suboficial ayudante $17.635,14 $35.270,28 Suboficial escribiente $16.350,99 $32.701,99 Sargento 1ro. $15.887,09 $31.774,18 Sargento $15.425,42 $30.850,85 Cabo 1ro. $15.082,54 $30.165,08 Cabo $14.508,82 $29.017,64 Agente $14.053,88 $28.107,75

¿Habrá modificaciones en la escala salarial de la Policía Federal en 2026?

La actualización no se limita a octubre. La Resolución 844/2026 establece un esquema de incrementos para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, por lo que los haberes volverán a modificarse durante los dos últimos meses del año.