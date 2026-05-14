La carrera global por mejorar el almacenamiento de energía limpia acaba de sumar un nuevo protagonista: unas gigantescas esferas de hormigón instaladas en el océano que podrían cambiar para siempre la forma en que el mundo guarda electricidad generada por el sol y el viento. El proyecto, desarrollado por científicos alemanes, busca resolver uno de los mayores desafíos de la transición energética: cómo almacenar grandes cantidades de energía renovable para usarla cuando no hay sol ni viento. Y su respuesta está, literalmente, bajo el agua. La iniciativa conocida como StEnSea propone instalar enormes estructuras esféricas en el lecho marino, a cientos de metros de profundidad. Estas cápsulas huecas actúan como una especie de batería hidráulica natural. El mecanismo es simple pero innovador: cuando hay exceso de electricidad en la red, esa energía se utiliza para extraer agua del interior de las esferas. Luego, cuando la demanda aumenta, el agua vuelve a ingresar a presión y activa una turbina que genera electricidad nuevamente. Entre sus principales ventajas se destacan: Tras superar una primera fase experimental en Europa, el sistema avanzó hacia una etapa mucho más ambiciosa: una prueba a gran escala frente a la costa de California, donde se evaluará su rendimiento en condiciones reales de mar abierto. Los nuevos prototipos serán mucho más grandes y pesados que los anteriores, con el objetivo de comprobar si esta tecnología puede escalarse para abastecer redes eléctricas enteras. Los investigadores aseguran que, si los resultados son positivos, el siguiente paso será desplegar campos completos de estas baterías submarinas, capaces de aportar estabilidad a sistemas energéticos nacionales. A diferencia de otros métodos de almacenamiento, como las represas hidroeléctricas reversibles, esta tecnología no necesita grandes extensiones de tierra ni modificaciones profundas del paisaje. Eso convierte a las esferas submarinas en una alternativa atractiva para países costeros que buscan acelerar su transición hacia un modelo basado en energías renovables. Aunque todavía restan pruebas técnicas y ambientales, el avance de este proyecto alimenta una expectativa cada vez mayor: que el futuro de la electricidad sostenible no esté en tierra firme, sino en el fondo del océano.