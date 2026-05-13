Un equipo de estudiantes de Buenos Aires desarrolló un cohete supersónico que busca romper la barrera del sonido, un hito que sería inédito para una agrupación universitaria argentina de cohetería. El proyecto denominado Aconcagua fue elaborado por el equipo ITBA Rocketry Team, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), en el marco de la International Rocket Engineering Competition (IREC), una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo. El ITBA Rocketry Team participará por tercer año consecutivo en este certamen internacional, que se realizará del 15 al 20 de junio en Texas, Estados Unidos. El equipo desarrolló el cohete supersónico llamado “Aconcagua”. Con este vehículo, buscarán representar al país en la categoría 30k COTS. Esta división está destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, lo que equivale aproximadamente a unos 10 kilómetros. El proyecto apunta a un logro histórico: superar por primera vez la barrera del sonido para un equipo universitario argentino. La velocidad estimada del cohete es de Mach 2, un hito técnico fundamental para la ingeniería aeroespacial y la cohetería nacional. El ITBA Rocketry Team está integrado por más de 60 estudiantes de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Licenciatura en Analítica del ITBA, bajo la guía de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad de la universidad. Los estudiantes se dividen en áreas especializadas como aerodinámica, aviónica, recuperación y materiales compuestos, entre otros. El proceso incluye la simulación de trayectoria, construcción del fuselaje, integración electrónica, validación de componentes y pruebas técnicas. Estas tareas técnicas aseguran el funcionamiento óptimo del vehículo durante el vuelo. El equipo nació en el año 2022 como un proyecto estudiantil orientado a posicionar al país en la industria aeroespacial universitaria. Desde entonces, el equipo incrementó su complejidad técnica, participando en su debut con el cohete Theros I en categorías de menor altitud. En la edición de 2024, el equipo finalizó en el puesto 42° de su categoría y logró ubicarse en el puesto 62° en el ranking general sobre 143 participantes. Un logro destacado fue posicionarse entre los 20 mejores equipos globales en las áreas de Diseño y Construcción. Este reconocimiento internacional validó la calidad del trabajo de los estudiantes argentinos antes de su salto a la categoría de mayor altitud. En 2025 volvió a competir en la categoría 10k COTS. Para este año, el equipo dará un salto técnico significativo al participar en la categoría 30k COTS. Este nuevo desafío implica triplicar la altitud objetivo respecto de sus participaciones anteriores. De esta forma, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires continúa reafirmando su especialización en ingeniería, tecnología y negocios. Con foco en la investigación y el desarrollo científico aplicado, este proyecto estudiantil ratifica su presencia en el ámbito internacional de la ingeniería aeroespacial universitaria.