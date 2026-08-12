Una historia de longevidad se volvió viral en redes sociales: una mujer cumplió 110 años el pasado 31 de julio y conmovió a miles de usuarios . Pese a no poder movilizarse por sus propios medios, Silva Angélica Sánchez Martínez festejó con sus seres queridos y esbozando una sonrisa.

La historia de la mujer que cumplió 110 años

Silvia Sánchez cumplió el pasado 31 de julio 110 años, lo que la convirtió en una de las mujeres más longevas de Argentina. La página LongeviQuest detalla que nació en Córdoba en 1916 y fue la sexta de once hijos.

Más adelante, se casó con José Luis Cuezzo, médico tucumano con quien crió dos hijas; Silva y Susana.

Martínez ejerció como maestra de escuela hasta que se jubiló. A lo largo de su vida, se mantuvo devota de la Santísima Virgen María y San Expedito, figuras a las que se muestra sumamente agradecida.

En su vida privada se dedicó al hogar. Sus principales hobbies eran cocinar, pintar, tejer, coser y bordar.

El secreto de Silva Sánchez para vivir 110 años