Detectar un escape de gas a tiempo en casa resulta clave para evitar un mal momento o un accidente grave. Debido a que el suministro que llega a las hornallas y estufas pasa totalmente desapercibido a simple vista, se vuelve fundamental confiar en el olfato para notar cualquier falla en los caños.

En este contexto es que las empresas distribuidoras le suman un compuesto químico especial para que cualquiera pueda darse cuenta al instante cuando hay una pérdida en el ambiente.

Esta sustancia imita el aroma fuerte de un alimento en mal estado, lo que funciona como alarma natural antes de que la situación pase a mayores.

¿Cómo reconocer una pérdida de gas por su clásico olor a huevo podrido?

En su estado original, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos totalmente incolora y sin olor. Para cuidar a los vecinos, las prestadoras del servicio le agregan un odorizante llamado mercaptano, responsable de darle ese inconfundible olor a huevo podrido, convirtiéndolo en una señal inconfundible.

Para cuidar a los vecinos, las prestadoras del servicio le agregan un odorizante llamado mercaptano, responsable de darle ese inconfundible olor a huevo podrido. (Foto: Shuttestock) Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Tanto el gas de red como el que se envasa en garrafas o zepelines guardan ciertos peligros relacionados a incendios, explosiones y riesgo de asfixia por desplazar el oxígeno en los ambientes cerrados.

Cada fluido se comporta de manera diferente al producirse u escape dentro de la casa:

Gas natural : es casi 40 veces más liviano que el aire. Sube rápido hacia los techos y partes altas de las habitaciones.

Gas envasado: resulta más pesado que el aire, bajando de inmediato al piso y a los niveles inferiores de la casa.

Señales clave para detectar un escape de gas adentro y afuera de casa

Desde el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina detallan varios indicios que suelen dar cuenta de un problema vinculado al gas.

Adentro de la casa, escuchar un silbido fino o un ruido parecido al de un soplete en las conexiones confirma que está saliendo gas a presión.

En el patio o la vereda, el suelo y las plantas también muestran rápido los efectos de un caño pinchado bajo tierra. Notar pasto seco o plantas descoloridas en medio de un sector verde funciona como un aviso directo de filtración subterránea