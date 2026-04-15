China continúa avanzando en la carrera energética y tecnológica con su nuevo invento: un avión propulsado por hidrógeno. El país bajo la administración de Xi Jinping dio un paso significativo en su estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles con un nuevo carguero no tripulado con motor turbohélice. El proyecto desarrollado por la Corporación de Motores Aeronáuticos de China (AECC) tiene como principal objetivo reducir la dependencia del petróleo para los vuelos. La aeronave cuenta con un motor aeronáutico AEP100 de hidrógeno de clase megavatio que fue desarrollado íntegramente en China. Las pruebas piloto se desarrollaron en Zhuzhou, provincia de Hunan. La nave cuenta con un peso de 7,5 toneladas y las pruebas arrojaron que el sistema funcionó dentro de los parámetros previstos y que mantuvo un rendimiento estable de principio a fin. El ensayo duró cerca de 16 minutos, tiempo en el que recorrió 36 kilómetros a una velocidad de 220 kilómetros por hora a una altitud de 300 metros. Posteriormente, regresó al aeropuerto sin incidentes y con un aterrizaje seguro. De esta manera, el proyecto superó la fase experimental de laboratorio. Desde Pekín anunciaron que cuentan con una cadena tecnológica completa para motores aeronáuticos de hidrógeno, desde los componentes base hasta su armado. El nuevo AEP100 se destaca de otros aviones por utilizar un turbomotor de combustión directa de hidrógeno líquido y no una pila de combustible eléctrica. Mientras la mayoría de los proyectos occidentales buscan convertir el hidrógeno en electricidad, China logró un acontecimiento histórico al acoplarlo directamente en un ciclo de turbina. Si bien el objetivo inmediato no es revolucionar la aviación comercial, China sabe que en el futuro podrá ser una opción de combustible para el transporte de mercancías. Será específicamente útil para la logística en zonas insulares y las rutas de baja altitud. El desarrollo del avión propulsado con hidrógeno se produce en un contexto internacional marcado por la presión de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz, lo que catapultó el precio del petróleo. En este escenario, el hidrógeno gana importancia como combustible como una herramienta geopolítica. China presenta su nuevo invento para dejar de depender del comercio internacional del petróleo y tener más autonomía. Sin embargo, quedan muchas preguntas sin respuesta como los costos operativos, la infraestructura para el suministro fuera de un entorno experimental y los plazos de certificación internacionales. Dependerá íntegramente del gigante asiático adecuar las nuevas tecnologías para hacer despegar el AEP100.