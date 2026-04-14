Un ambicioso proyecto de renovación del transporte público ya comenzó a tomar forma en Quito, donde se incorporaron nuevos trolebuses eléctricos de origen chino que prometen modernizar el sistema y reducir el impacto ambiental. Las primeras unidades ya están en funcionamiento. Según informó el medio especializado Sustainable Bus, la iniciativa forma parte de un plan para actualizar la flota de una red clave para la movilidad urbana, con el objetivo de mejorar el servicio y avanzar hacia un modelo más sustentable en una de las principales ciudades de la región. El proyecto contempla la incorporación de 60 trolebuses articulados fabricados por la empresa china Yutong, diseñados para operar en el sistema de transporte de la capital ecuatoriana. Estos vehículos tienen más de 18 metros de largo y cuentan con capacidad para transportar a cientos de pasajeros, además de ofrecer accesos más rápidos gracias a sus puertas en ambos lados y su adaptación a plataformas elevadas. Uno de los aspectos más innovadores es su sistema de alimentación dual, que les permite funcionar tanto conectados a la red eléctrica como mediante baterías. Esto facilita su circulación en tramos donde no hay infraestructura eléctrica, mejorando la continuidad del servicio. La modernización llega en un momento importante para la red de trolebuses de Quito, que se acerca a sus 30 años de operación. La actualización de la flota busca no solo mejorar la experiencia de los usuarios, sino también optimizar la eficiencia del sistema. El proyecto incluye una inversión significativa y forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el transporte público en la ciudad, con foco en la sostenibilidad y la reducción de emisiones. Este tipo de iniciativas podría impulsar a otras ciudades de América latina a adoptar tecnologías similares. Su incorporación no solo mejora el servicio, sino que también contribuye a disminuir la dependencia de combustibles fósiles.