Llega el “Terror de los Submarinos”, un nuevo helicóptero de la Armada que cambia el poderío nacional

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La Armada Española ha recibido su séptimo helicóptero multipropósito SH-60F Seahawk, un refuerzo significativo que eleva las capacidades operativas de la Flotilla de Aeronaves.
Procedente de excedentes de la Armada de Estados Unidos, esta aeronave se incorpora a la 10.ª Escuadrilla en la Base Naval de Rota, donde se espera la llegada de un octavo y último ejemplar en los próximos meses.
¿Por qué este helicóptero es el “terror de los submarinos”?
Conocido popularmente como el “Terror de los Submarinos”, el SH-60F mantiene capacidades antisubmarinas (ASW) que permiten atacar submarinos mediante sonoboyas y torpedos, aunque su rol principal en la Armada Española es multipropósito y utilitario.
Justamente, destaca en misiones de transporte táctico, pudiendo llevar vehículos ligeros en eslinga, apoyo logístico, búsqueda y rescate (SAR) y operaciones anfibias. Este nuevo helicóptero fortalece el poderío naval español y garantiza mayor disponibilidad para las misiones presentes y futuras.
El motivo de la nueva adquisición de la Armada española
Los SH-60F son una solución interina adoptada tras la baja de los antiguos SH-3D Sea King en 2022 (cedidos posteriormente a Perú) y las demoras en el programa NH90 naval.
La compra se inició en septiembre de 2010 a través del programa Foreign Military Sales (FMS) de EE. UU., con una solicitud inicial de seis helicópteros reacondicionados, trece motores T700-GE-401C, repuestos y apoyo logístico.
El proceso de modernización fue exhaustivo: los aparatos salieron del AMARG en Davis-Monthan (Arizona), pasaron por el Fleet Readiness Center Southeast en Florida para una profunda revisión estructural, reemplazo de componentes hidráulicos y pruebas funcionales.
Las primeras unidades llegaron a España en 2017, reemplazando progresivamente a los Sea King. En noviembre de 2025, los SH-60F se integraron plenamente en la 10ª Escuadrilla tras la disolución de la Quinta Escuadrilla.
Una nueva compra en camino que cambiará el panorama mundial
Este séptimo SH-60F llega mientras la Armada prepara el gran salto cualitativo con los MH-60R Seahawk (conocidos como Romeo). España adquirió ocho unidades multimisión por más de 820 millones de euros (2023-2029), con el primer ejemplar previsto para la segunda mitad de 2026.
Los MH-60R reemplazarán a los veteranos SH-60B y ofrecen avances notables: cabina digital con pantallas multifunción, radar multimodo, FLIR, sonar de inmersión, misiles Hellfire, torpedos Mark 54 y un 95% de disponibilidad operativa.
La llegada del séptimo SH-60F no solo mantiene la operatividad actual, sino que consolida la transición hacia una flota más moderna y letal. Con este “Terror de los Submarinos”, la Armada Española refuerza su control del mar y su proyección de fuerza en un escenario geopolítico exigente.