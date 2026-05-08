Este viernes, 8 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con El Cuchillo suele indicar necesidad de cortar con lo que te hace daño, tomar decisiones firmes o poner límites. También habla de separar lo esencial de lo superfluo. Si aparece con tensión o sangre, sugiere conflictos, miedo a agresiones o traición. Si lo manejas con control, apunta a protección, transformación y claridad para actuar. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.