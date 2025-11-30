Descubrimiento del siglo: excavan lingotes de oro a más de mil metros de profundidad y le corresponde a un solo país

Un yacimiento de oro impresionante fue descubierto en el condado de Pingjiang, en la provincia de Hunan, al noroeste de China. Expertos en geología aseguran que el depósito subterráneo, situado a más de 1.000 metros de profundidad, podría contener alrededor de 300 toneladas métricas de oro.

Este hallazgo del siglo se considera uno de los más significativos no solo por su volumen, sino también por su pureza. Se estima que cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra extraordinaria en comparación con los 8 gramos que suelen encontrarse en las explotaciones subterráneas.

Fuente: narrativas-spin-ar

Encontraron el yacimiento de oro más extenso del mundo en China

La principal característica del yacimiento descubierto en China es la pureza del mineral, ya que cada tonelada contiene hasta 138 gramos de oro. Esta cualidad posiciona al depósito de Wangu como uno de los más ricos del mundo.

Las autoridades chinas lo consideran un hallazgo clave para su economía y trabajan en su extracción. Tras un modelado geológico con modelos 3D, identificaron más de 40 vetas ocultas en la profundidad.

Actualmente, las perforaciones alcanzan los 3.000 metros, donde se estima que existen reservas aún mayores.

El yacimiento de oro en China supera los 83 mil millones de dólares

Desde la agencia estatal Xinhua informaron que el valor del yacimiento de oro supera los 83 mil millones de dólares. Además, el hallazgo ocurre en un contexto global donde el metal muestra una apreciación, cotizando cerca de 3.650 dólares.

En la misma línea, el descubrimiento coloca a China como líder en la producción de oro, lo que refuerza su influencia en el mercado global.