El oro es uno de los metales preciosos más apreciados en el mundo por ser exótico, por su valor económico, su uso industrial y su simbolismo cultural.

Ahora, un nuevo ranking del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) reveló que un país de América Latina lidera la producción de oro en la región y que incluso supera a varias potencias mundiales.

¿Cuál es el país de América Latina con mayor producción de oro?

Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025, México se consolidó como el principal productor de oro en la región, con 130 toneladas extraídas en 2024. Este volumen lo ubica por encima de países como Perú (100 toneladas), Brasil, (70 toneladas); y Colombia (60 toneladas).

Fuente: Freepik

Además, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, compartiendo posición con Ghana y Kazajistán, y cuenta con reservas estimadas en 1.400 toneladas sin explotar.

Ranking global: los países que lideran la producción de oro en el mundo

El listado de los mayores productores de oro en el planeta está encabezado por China, con 380 toneladas anuales. El ranking continúa de la siguiente manera:

China: 380 toneladas.

Rusia: 310 toneladas.

Australia: 290 toneladas.

Canadá: 200 toneladas.

Estados Unidos: 160 toneladas.

México: 130 toneladas.

Ghana: 130 toneladas.

Kazajistán: 130 toneladas.

Uzbekistán: 120 toneladas.

Perú: 100 toneladas.

Indonesia: 100 toneladas.

Sudáfrica: 100 toneladas.

Mali: 70 toneladas.

Brasil: 70 toneladas.

Colombia: 60 toneladas.

Burkina Faso: 60 toneladas.

Tanzania: 60 toneladas.

¿Cuánto oro produce Argentina?

Aunque no figura entre los líderes globales, Argentina mantiene una producción estable de oro, con un promedio anual cercano a 35 toneladas, según datos oficiales de la Secretaría de Minería.

En 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los u$s 4.673 millones, con un crecimiento del 15,1% respecto al año anterior. El oro representó el 67,2% del total exportado, lo que confirma su peso estratégico en la economía nacional.

Cinco provincias concentran la mayor parte de las exportaciones mineras: Santa Cruz (38,3%), San Juan (31,4%), Jujuy (16,1%), Salta (6,8%) y Catamarca (6%). Sin embargo, San Juan lidera en oro , ya que este mineral representa el 96,6% de sus envíos al exterior. En menor medida, Catamarca, Jujuy y Salta también participan, aunque su producción está más diversificada con litio y plata.

Para 2025, se proyecta una producción superior a 1,1 millones de onzas, impulsada por proyectos en la región patagónica y el noroeste argentino.

¿Por qué el oro es tan valioso?

El oro mantiene su atractivo por varias razones: