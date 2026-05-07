La competencia por ingresar en los rankings académicos más prestigiosos del planeta volvió a poner bajo la lupa a las universidades de Centroamérica. Aunque la región cuenta con cientos de instituciones de educación superior, solo un grupo muy reducido logró aparecer en las clasificaciones internacionales que evalúan aspectos como investigación, reputación académica, innovación y calidad educativa. Los nuevos informes del QS World University Rankings 2026 y otros listados globales dejaron un dato contundente: apenas unas pocas universidades centroamericanas consiguieron posicionarse entre las mejores del mundo, mientras varios países de la región quedaron directamente fuera de las mediciones más importantes. El ranking QS evaluó más de 1.500 universidades de distintos países y solo ocho instituciones centroamericanas consiguieron aparecer en la clasificación global. Costa Rica volvió a liderar la región gracias al desempeño de la Universidad de Costa Rica (UCR), considerada la mejor posicionada del área. Entre las universidades destacadas también aparecieron instituciones de Panamá, Guatemala y Honduras, aunque en posiciones mucho más bajas dentro del listado internacional. Estas fueron algunas de las universidades centroamericanas reconocidas: Uno de los puntos que más llamó la atención en la edición 2026 de los rankings internacionales fue el dominio de Costa Rica dentro del sistema universitario centroamericano. Varias de sus instituciones aparecen repetidamente en diferentes mediciones globales y regionales. La UCR incluso logró ubicarse entre las 500 mejores universidades del planeta según QS, consolidándose como la referencia académica más fuerte de Centroamérica. Especialistas señalan que el avance costarricense se relaciona con factores como: En contraste, otros países de la región todavía enfrentan dificultades para competir en indicadores vinculados a innovación, financiamiento y visibilidad internacional.