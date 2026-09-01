Decretaron un nuevo feriado el viernes 4 de septiembre.

Decretaron un nuevo feriado el viernes 4 de septiembre y habrá un fin de semana largo de tres días consecutivos para descansar y aprovechar para realizar una escapada turística en el final del invierno.

Esta nueva jornada no laborable beneficiará a miles de trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración a su aniversario fundacional y fiestas patronales.

Por qué es feriado el viernes 4 de septiembre

Este sábado 5 de septiembre, se conmemorará el aniversario fundacional de dos localidades de la Provincia de Buenos Aires. En este marco, los gobiernos locales adelantarán la fecha al viernes 4 de septiembre.

Las ciudades en las que se declaró asueto son:

Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones.

Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.

Decretaron un nuevo feriado.

Quiénes tendrán feriado el viernes 4 de septiembre

El viernes 4 de septiembre será feriado para los trabajadores de la administración pública de dichas localidades bonaerenses. Los mismos contarán con tres días consecutivos de descanso.

Además, el asueto administrativo se extenderán a los trabajadores del Banco Provincia; mientras que en el sector privado dependerá del empleador.

Cuándo es el próximo feriado

El calendario señala que los próximos feriados son: