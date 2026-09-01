Decretan feriado el martes 8 de septiembre y se extiende el fin de semana largo a 4 días consecutivos para estos trabajadores.

El próximo martes 8 de septiembre será festivo en Asturias con motivo del Día de Asturias, una de las principales fechas señaladas en el calendario laboral del Principado para 2026.

La jornada tendrá carácter de fiesta laboral retribuida y no recuperable. Para los trabajadores con jornada habitual de lunes a viernes, supone además una oportunidad particular por la posición que ocupa en el calendario.

Decretan feriado el martes 8 de septiembre y se extiende el fin de semana largo a 4 días consecutivos para estos trabajadores Imagen generada con Gemini IA

Quienes descansen sábado y domingo y puedan disponer también del lunes 7 como día libre podrán enlazar cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de septiembre.

Eso sí, el lunes 7 no es festivo. Para completar ese puente será necesario utilizar una jornada de vacaciones, asuntos propios, descanso compensatorio o cualquier otra fórmula prevista por la empresa o el convenio colectivo.

El 8 de septiembre será festivo en Asturias: quiénes libran

El festivo del 8 de septiembre en Asturias aparece oficialmente dentro del calendario laboral de 2026 como Día de Asturias. Se trata de una fiesta autonómica que afecta al calendario laboral del Principado.

Para quienes tengan una jornada ordinaria de lunes a viernes, el martes será con carácter general una jornada no laborable. Además, al tratarse de una fiesta retribuida y no recuperable, no debe compensarse posteriormente trabajando otro día.

La situación puede ser diferente en aquellos sectores que prestan servicio durante domingos y festivos. Es el caso, por ejemplo, de determinadas actividades de hostelería, sanidad, transporte, seguridad o comercio.

En estos supuestos, las condiciones concretas dependerán del convenio colectivo, el contrato y el sistema de compensación que corresponda. Por tanto, no todos los trabajadores disfrutarán del Día de Asturias exactamente de la misma manera.

Cómo conseguir 4 días de descanso con el festivo del martes 8 de septiembre

La principal particularidad del calendario es que el martes 8 de septiembre queda inmediatamente después de un lunes laborable. Esto permite construir un puente largo utilizando una única jornada adicional.

Para una persona que trabaje de lunes a viernes, el descanso podría comenzar el sábado 5. El domingo 6 también sería libre y, si consigue reservar el lunes 7 como día de vacaciones o asuntos propios, enlazaría directamente con el festivo del martes.

De esta forma, el regreso al trabajo se produciría el miércoles 9 de septiembre. En total, serían cuatro días consecutivos sin trabajar utilizando solo un día laborable adicional.

El puente no será, sin embargo, automático. Quienes tengan que trabajar el lunes 7 mantendrán su jornada habitual ese día y disfrutarán únicamente del festivo autonómico del martes.

La posibilidad real de ampliar el descanso dependerá por tanto de la organización de cada empresa y de los días disponibles de cada empleado.

Por qué se celebra el Día de Asturias el 8 de septiembre

El 8 de septiembre no es una fecha elegida únicamente para el calendario laboral de 2026. La jornada está establecida legalmente como Día de Asturias y tiene carácter de fiesta regional.

La Ley del Principado de Asturias 5/1984, de 28 de junio, declaró oficialmente esta fecha como Día de Asturias. Desde entonces, forma parte del calendario institucional y festivo de la comunidad.

La jornada coincide además con la festividad de Nuestra Señora de Covadonga, una celebración de especial arraigo histórico, cultural y religioso en el Principado.

Decretan feriado el martes 8 de septiembre y se extiende el fin de semana largo a 4 días consecutivos para estos trabajadores.

Durante el Día de Asturias se celebran actos institucionales y actividades culturales en distintos puntos de la comunidad. La sede principal de los actos oficiales puede variar de un año a otro.

Para los trabajadores, además de su dimensión institucional, la fecha tiene una consecuencia práctica directa: el martes 8 de septiembre será uno de los festivos autonómicos incluidos en el calendario laboral de 2026.

Qué hay que tener en cuenta antes de organizar el puente

Aunque el festivo del 8 de septiembre en Asturias está confirmado, las condiciones laborales pueden variar en función del sector y del convenio aplicable.

Por eso, quienes quieran utilizar el lunes 7 para formar un puente de cuatro días deberán comprobar si pueden solicitar vacaciones, asuntos propios o algún tipo de descanso compensatorio.

También conviene revisar el calendario laboral de la empresa, especialmente en sectores donde la actividad continúa durante los días festivos.

En cualquier caso, para quienes tengan libre el fin de semana y puedan disponer del lunes, septiembre deja una combinación especialmente favorable: cuatro días consecutivos de descanso utilizando una sola jornada laborable.