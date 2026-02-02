Un grupo de trabajadores podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 6 de febrero, que dará lugar a un fin de semana largo de tres días y será el primer descanso extendido del segundo mes del 2026 para estas personas.

Los argentinos alcanzados por esta jornada no laborable tendrán la oportunidad de hacer una mini escapada en plena temporada de verano, debido a que estos argentinos contarán con un receso adicional de 3 días para aprovechar las temperaturas más altas del año calendario.

Viernes 6 de febrero: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria por fin de año.

El lunes 2 de febero será feriado en la localidad de Tres Lomas, que tendrán un fin de semana extralargo de 3 días para poder descansar en el medio de uno de los meses que pone fin a la temporada alta de verano.

El viernes 6 de febrero será feriado en algunas localidades de Buenos Aires.

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado el viernes 6 de febrero?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero habrá diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 6 de febrero

Se crea el cargo de presidente en Argentina.

Se juntan los Beatles por primera vez.

Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina.

Fiesta de los jardines en Villa la Angostura.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en Carnaval.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado a nivel nacional fue el 1 de enero por Año Nuevo. Para la próxima festividad habrá que esperar hasta febrero, cuando tendrá lugar el fin de semana largo de Carnaval.

Los feriados con fin de semana largo del 2026