Decretaron un nuevo feriado local para el viernes 26 de diciembre, en conmemoración del aniversario fundacional de una localidad. Esta fecha se suma al feriado nacional del jueves 25 por Navidad, creando un fin de semana largo de cuatro días.

¿Por qué es feriado el viernes 26 de diciembre?

El feriado del viernes 26 será para los habitantes de Leandro N. Alem, ciudad ubicada en el centro-sur de Misiones. Fundada oficialmente en 1926, sus primeros pobladores se registraron en 1904.

Nuevo calendario de feriados

Alem es la cabecera del departamento homónimo y su nombre rinde homenaje a Leandro Nicéforo Alem, político argentino del siglo XIX, líder de la Revolución del Parque y fundador de la Unión Cívica Radical.

Este día será feriado para la administración pública local y optativo para comercios y actividades privadas, quedando a criterio de cada empleador otorgarlo o no.

La localidad se destaca por su calendario de eventos que atrae visitantes de toda la provincia, entre ellos:

Fiesta Nacional de la Navidad : uno de los encuentros más convocantes de diciembre.

Fiesta Provincial de la Cerveza : impulsada por las colectividades alemanas.

FERICOOP: la feria provincial del cooperativismo que reúne instituciones, comercios y emprendedores.

¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina?

A nivel nacional, el próximo feriado será el jueves 25 de diciembre por Navidad. Esta fecha es inamovible y no genera fin de semana largo, ya que cae jueves.

Calendario de feriado 2026 en Argentina

