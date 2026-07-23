Cada vez falta menos para una de las fechas más esperadas del calendario en México. Con la llegada de las fiestas patrias, muchos trabajadores y estudiantes ya revisan qué día podrán descansar de manera oficial y cómo quedará la semana.

En 2026, el 16 de septiembre caerá miércoles, por lo que el próximo feriado nacional será a mitad de semana. Se trata de un día de descanso obligatorio establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y no se recorre a otra fecha.

El 16 de septiembre será el próximo descanso obligatorio

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio en México. Entre ellos se encuentra el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Celebración de la Independencia de México. Fuente: archivo.

Al caer miércoles en 2026, ese será el único día de descanso oficial relacionado con las fiestas patrias.

La misma ley también contempla como días de descanso obligatorio:

el 1 de enero

el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

el tercer lunes de marzo por el 21 de marzo

el 1 de mayo

el tercer lunes de noviembre por el 20 de noviembre

el 25 de diciembre

el 1 de octubre de cada seis años cuando corresponda la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

los días que determinen las leyes electorales para la jornada electoral.

Además, el artículo 75 de la LFT señala que quienes deban trabajar durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, además de su salario correspondiente, un salario doble por el servicio prestado, lo que equivale a un pago triple por ese día.

¿Qué ocurre con el 15 de septiembre?

Aunque el 15 de septiembre es la fecha en la que se conmemora el Grito de Independencia, no está considerado como día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo.

Por ello, los trabajadores deben cumplir con su jornada habitual, salvo que lleguen a un acuerdo con su empleador para ausentarse, tomar un día de vacaciones o modificar su horario.

En el caso de estudiantes y docentes, las actividades también se desarrollan de manera ordinaria el 15 de septiembre, mientras que el miércoles 16 de septiembre corresponde el descanso oficial.

Si existen dudas sobre la aplicación de la ley, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece orientación a través de sus canales de atención.