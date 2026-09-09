El viernes 11 de septiembre será feriado para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la conmemoración del Día del Maestro, fecha que suspenderá las clases por recordar el fallecimiento de Domingo Fasutino Sarmiento en 1888.

Por qué es feriado el viernes 11 de septiembre

La esperada fecha homenajea el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, episodio que ocurrió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Su nombre quedó asociado al impulso de la escuela pública, la expansión de la enseñanza y la formación docente.

La figura de Domingo Sarmiento ocupa un lugar central en el sistema educativo nacional. Nació en San Juan en 1811 y, pese a que tuvo una formación limitada en su infancia, completó parte de sus estudios de forma autodidacta. Esta experiencia personal suele aparecer en los relatos históricos sobre una enseñanza más amplia, accesible y sostenida por parte del Estado.

Decretan feriado el viernes 11 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo en Buenos Aires para estos trabajadores. ChatGPT

Se desempeñó como maestro rural y periodista para posteriormente pasar a ser presidente de la Nación entre 1868 y 1874. En su gestión, los datos explican la creación de más de 800 escuelas y un crecimiento de la matrícula de 30.000 a más de 110.000 alumnos en seis años.

De esta manera, el origen institucional de la conmemoración se remonta a la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, realizada en Panamá entre septiembre y octubre de 1943. Allí, se promovió un homenaje al maestro de escuela primaria.

Quiénes tendrán un feriado el viernes

El Día del Maestro en Argentina funciona como un asueto escolar. En la provincia de Buenos Aires, el viernes 11 de septiembre no habrá clases en los establecimientos estatales y privados comprendidos por el sistema provincial, en todos sus niveles y modalidades.

Sin embargo, el alcance concreto depende del calendario educativo de cada jurisdicción. De esta manera, no se debe tomar la fecha como una suspensión automática en las instituciones, sino que conviene consultar con las autoridades.

En caso de las universidades y facultades, el asueto también será opcional. Se deberá consultar con cada institución con la anticipación necesaria si habrá clases o no.