Misiones enfrentará este miércoles 9 de septiembre un marcado desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con el ingreso de lluvias y tormentas que podrían alcanzar una intensidad considerable en diferentes puntos de la provincia.

El escenario previsto incluye precipitaciones abundantes, probabilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. La situación de inestabilidad podría prolongarse durante el jueves 10 de septiembre.

Según las previsiones, las áreas norte y centro de Misiones serían las más expuestas a los mayores acumulados de lluvia durante este período.

Tormentas, granizo y fuertes ráfagas: así será el cambio de tiempo

El escenario meteorológico comenzará a cambiar durante el miércoles 9 de septiembre, cuando un sistema de baja presión ubicado al oeste genere las condiciones necesarias para favorecer el ingreso de aire muy húmedo de origen amazónico hacia Misiones.

Con el avance de las horas, el cielo estará cada vez más cubierto y las lluvias y tormentas ganarán intensidad y se extenderán por distintos sectores de la provincia. Algunos de estos fenómenos podrían presentarse con características fuertes.

Además, los pronósticos contemplan probabilidad de granizo aislado, especialmente en las regiones norte y centro, donde también podrían registrarse precipitaciones de mayor volumen.

Para la jornada del miércoles se estiman acumulados de entre 10 y 60 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían ubicarse entre 30 y 50 km/h.

¿Qué temperatura hará el miércoles 9 de septiembre en Misiones?

EFE

A pesar del avance de las tormentas, las temperaturas se mantendrán relativamente templadas durante la jornada.

La máxima podría alcanzar los 25°C en Puerto Iguazú, mientras que la mínima rondaría los 15°C en San Pedro.

El descenso térmico más marcado no se produciría necesariamente durante el miércoles, aunque sí se espera un cambio en las condiciones del tiempo con el ingreso de aire más estable y fresco hacia el final del episodio.

Lluvias de hasta 80 milímetros: el jueves será otra jornada complicada

La situación meteorológica se extenderá durante el jueves 10 de septiembre, con nuevas lluvias y tormentas que se concentrarán principalmente en el norte y centro de Misiones.

Para esa jornada, se esperan acumulados de entre 5 y 80 milímetros, con la posibilidad de que algunas localidades registren importantes volúmenes de agua en períodos cortos.

El ingreso de vientos del sector sur también marcará el desarrollo del día y provocará un descenso de las temperaturas, generando un ambiente más fresco. Las ráfagas podrían alcanzar nuevamente entre 30 y 50 km/h.

En el sur de la provincia, las condiciones serán diferentes: la llegada de aire más estable reduciría la actividad y dejaría solamente chaparrones aislados.