Millones de personas en Estados Unidos tendrán un nuevo descanso extendido en mayo gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario. La jornada impactará en bancos, escuelas, oficinas públicas y distintos servicios en todo el país. Se trata del Memorial Day, que en 2026 se celebrará el lunes 25 de mayo, generando un nuevo fin de semana largo a nivel nacional. Es uno de los feriados federales más importantes y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas. Durante esta fecha se realizan ceremonias, desfiles y homenajes en cementerios y monumentos de todo el país para recordar a los caídos en combate y reconocer su servicio. En 2026, el descanso será: Al tratarse de un feriado federal, ese lunes cerrarán: