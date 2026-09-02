El martes 8 de septiembre será día no laborable en San Pedro, provincia de Buenos Aires, según el Decreto N.º 0625-2026.

La medida establece un corte en la actividad a mitad de semana con motivo de la celebración del Día de la Virgen Nuestra Señora del Socorro.

La disposición alcanza específicamente a la administración pública local y, además, invita a los organismos públicos provinciales y nacionales, junto con entidades vinculadas a la industria y el comercio, a adherir al asueto.

Por lo tanto, no se trata de un feriado para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, sino de una jornada no laborable de alcance local.

Feriado el martes 8 de septiembre: quiénes tendrán el día libre

El decreto establece que el 8 de septiembre de 2026 será día no laborable para la Administración Pública Local de San Pedro. La fecha coincide con la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, considerada patrona de la ciudad.

De esta manera, los empleados municipales tendrán una jornada de descanso en plena semana laboral. La medida fue formalizada mediante el Decreto 0625-2026, fechado el 27 de agosto de 2026.

El martes 8 de septiembre habrá un día no laborable en San Pedro por la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro. Municipalidad de San Pedro

¿El feriado alcanza a los trabajadores privados y empleados provinciales?

La normativa municipal no establece un feriado obligatorio para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires . En su artículo 2°, el decreto invita a los demás organismos públicos provinciales y nacionales y a las entidades vinculadas con la industria y el comercio que desarrollen actividades en el Partido de San Pedro a adherir al asueto local.

Por eso, quienes trabajen en empresas privadas, organismos provinciales o dependencias nacionales deberán verificar si su empleador o institución decide adherir a la jornada no laborable.

Qué servicios funcionarán durante el asueto en San Pedro

El decreto también contempla la continuidad de los servicios esenciales. En su artículo 3°, la Municipalidad dispone el funcionamiento del servicio de guardias y urgencias.