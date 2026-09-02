Neuquén se prepara para un cambio histórico en su infraestructura a partir de un acuerdo que vinculará directamente a Vaca Muerta con la construcción de nuevas rutas en la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa anunció que firmará en Houston un acuerdo de financiamiento con las principales empresas operadoras de la formación, con el objetivo de que cerca de 1.000 kilómetros de rutas estén en construcción antes de fin de año.

Neuquén construirá 1.000 kilómetros de nuevas rutas con fondos de Vaca Muerta

El acuerdo contempla la participación de grandes compañías que operan en Vaca Muerta, entre ellas:

YPF

Chevron

Pampa Energía

Pan American Energy

Pluspetrol

Shell

Total Austral

Vista Energy.

La iniciativa busca anticipar obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas en Neuquén.

Según explicó Figueroa, se trata de un cambio en el modelo de infraestructura provincial, con rutas diseñadas para responder a las necesidades que genera el desarrollo de Vaca Muerta.

Todas las rutas de Neuquén que serán alcanzadas por las obras

La iniciativa busca anticipar obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la producción de petróleo y gas en Neuquén. (Fuente: Gobierno de Neuquén) Gobierno de Neuquén

Las primeras obras estarán concentradas en corredores estratégicos y permitirán mejorar la circulación entre las zonas productivas de la provincia.

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Ruta Provincial 8: pavimentación entre la intersección con la Ruta 6 y Camino de Tortuga.

Ruta Provincial 6: continuidad de las obras en Rincón de los Sauces.

Ruta Provincial 51: pavimentación y repavimentación entre las rutas 8 y 17.

Ruta Provincial 8: repavimentación entre las rutas 51 y 7.

Ruta Provincial 7: trabajos desde el límite con Río Negro hasta la Ruta 8.

Uno de los objetivos principales será generar nuevos corredores y evitar parte del tránsito por Añelo, una de las localidades más vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Las otras obras que Neuquén prepara para los próximos meses

Además del plan de rutas, Figueroa anunció otros proyectos vinculados con el desarrollo productivo y turístico de la provincia.

Represa y nuevas áreas productivas

La represa multipropósito de Villa del Nahueve será inaugurada en octubre, según anunció el gobernador.

El proyecto permitirá ampliar la disponibilidad de agua y generar nuevas posibilidades para la producción, mientras Neuquén busca duplicar la superficie bajo riego en el Corredor del Viento.

Turismo y producción

La provincia también avanza con nuevos centros de convenciones en San Martín de los Andes, Chos Malal y Villa Pehuenia, con el objetivo de impulsar el turismo y atraer inversiones hoteleras.

En paralelo, Neuquén busca fortalecer la producción de truchas en Piedra del Águila, con un proyecto orientado a incrementar la producción y las exportaciones.