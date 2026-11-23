Decretan día no laborable el lunes 7 y feriado el martes 8 de diciembre: habrá un fin de semana largo de 4 días antes de Navidad.

Antes de Navidad, los argentinos disfrutarán de un fin de semana largo de cuatro días porque se declaró no laborable el lunes 7 y feriado nacional el martes 8.

Las fechas festivas fueron confirmadas por el calendario de feriados publicado en la página oficial del Gobierno nacional.

Fin de semana largo de cuatro días antes de Navidad: qué dice el calendario oficial de feriados

El calendario de diciembre de 2026 señala un día no laborable y dos feriados que serán ideales para descansar o realizar alguna escapada.

El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos por la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete, en el marco de la Ley 27.399.

Decretan día no laborable el lunes 7 y feriado el martes 8 de diciembre: habrá un fin de semana largo de 4 días antes de Navidad. Fuente: Gobierno nacional

Por su parte, el martes 8 se conmemora la Inmaculada Concepción de María. Al ser inamovible, no se traslada a otro día de la semana. Para formar un fin de semana largo de cuatro días, el Gobierno decidió declarar el lunes 7 como no laborable.

Más adelante, el viernes 25 será feriado por Navidad. Se trata del último feriado del 2026 que también formará un descanso extendido, pero solo de tres días.

Decretan día no laborable el lunes 7 y feriado el martes 8 de diciembre: habrá un fin de semana largo de 4 días antes de Navidad. Brian A Jackson

Cómo queda el calendario de diciembre con los feriados y el día no laborable

El calendario de diciembre quedará de la siguiente manera:

Lunes 7: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25: feriado inamovible por Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable?

La principal diferencia radica en que un feriado nacional alcanza a todos los trabajadores y se aplica el régimen de descanso dominical. En cambio, un día no laborable no implica necesariamente que todos tengan el día libre, ya que la decisión de trabajar o no depende del empleador.

Esto impacta de forma directa en el pago de la jornada. Si se trabaja durante un feriado nacional, corresponde percibir la remuneración norma más un adicional equivalente al salario habitual. Mientras que, en un día no laborable, el empleador puede disponer o no que se trabaje.