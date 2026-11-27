De ser número 3 del mundo a hacerse empresario: así es el nuevo negocio de Juan Martín del Potro en Mendoza lejos de las canchas de tenis.

Juan Martín del Potro trascendió el tenis y se convirtió en uno de los deportistas más importantes de la historia en Argentina. Ahora, tras años fueras de las canchas, el extenista que llegó a ser número tres del mundo, se concentra en su nuevo negocio: su propia marca de vinos.

En septiembre de este año presentó la etiquetá a través de su cuenta personal de Instagram. “Después de mucho tiempo de trabajo, nació Del Potro Wines”, indicó. Su proyecto lo desarrolla en Mendoza junto a la empresa Andes Growers.

De ser número 3 del mundo a hacerse empresario en Mendoza: así es el nuevo negocio de Juan Martín del Potro lejos de las canchas de tenis

“Después de mucho tiempo de trabajo, nació Del Potro Wines. Inspirado en una palabra que representa gran parte de mi historia: Resiliencia”, introdujo el tandilsense en una publicación en agosto de este año.

Del Potro relacionó ese concepto con su carrera, en la que las lesiones lo obligaron a interrumpir la competencia en reiteradas ocasiones e incluso darle un fin su carrera.

No obstante, en su carrera logró el US Open 2009, 22 títulos individuales y la única Copa Davis de la historia del tenis argentino, que lo conducen a ser uno de los mejores argentinos en el deporte.

De ser número 3 del mundo a convertirse en empresario: así es el nuevo negocio de Juan Martín del Potro en Mendoza lejos de las canchas de tenis. Fuente: Instagram / delpotrojuan

“Una palabra que me acompañó durante toda mi carrera, en los buenos momentos y, sobre todo, en aquellos en los que tocó levantarse, volver a empezar y seguir adelante”, continuó.

Si bien esta idea la tenía hace tiempo, la agenda deportiva no le daba tiempo para llevarla adelante.

De ser número 3 del mundo a convertirse en empresario: así es el nuevo negocio de Juan Martín del Potro en Mendoza lejos de las canchas de tenis. Fuente: Instagram / delpotrojuan

Cómo es el Malbec de Del Potro

La primera etiqueta es un Malbec 2023, elaborado por el enólogo Rolando Lazzarotti.

Según la ficha técnica de la marca, estos son sus datos principales:

Crianza: un año y medio en barricas de roble de 225 litros, con predominio del roble francés frente al americano.

Perfil: frutas oscuras, especias y taninos suaves.

De ser número 3 del mundo a convertirse en empresario: así es el nuevo negocio de Juan Martín del Potro en Mendoza lejos de las canchas de tenis. Fuente: Instagram / delpotrojuan

La marca lo presentó con un mensaje pensado para la sobremesa : una copa, una pausa y la compañía justa. En este marco, Del Potro participó en las decisiones sobre la composición del vino y conoció etapas de la elaboración, pero el trabajo pasó por el equipo enológico.

En conclusión, Del Potro apuesta por un vino de producción limitada, con respaldo técnico y una identidad que describe parte de su historia deportiva. Si bien no construyó una bodega propia, su marca ya tiene una etiqueta a la venta y una propuesta que busca ir más allá de un solo vino.