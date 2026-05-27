El Metro ya se prepara para iniciar pruebas operativas en 2026.

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Bogotá está cada vez más cerca de convertirse en una de las ciudades con la infraestructura ferroviaria urbana más ambiciosa de toda América Latina. Con la llegada progresiva de trenes fabricados por la empresa china CRRC Corporation Limited y el avance acelerado de las obras, la capital colombiana busca consolidar la línea de subte más extensa de la región, un proyecto que transformará la movilidad de millones de personas.

La Línea 1 del Metro de Bogotá ya alcanzó un avance general del 77,53 % y, según confirmó la Empresa Metro de Bogotá, este mismo mes arribarán tres nuevos trenes eléctricos a la ciudad. Con ello, Bogotá completará 13 unidades de las 30 que harán parte del sistema una vez entre en operación comercial.

El megaproyecto, impulsado con participación de compañías chinas, contempla una red elevada de cerca de 24 kilómetros que conectará el suroccidente de la ciudad con la calle 72. Además, existe una propuesta para extender el trazado hasta la calle 100 con tres estaciones adicionales, lo que convertiría al sistema bogotano en uno de los corredores ferroviarios urbanos más extensos de América Latina.

¿Cómo serán los nuevos trenes eléctricos que China enviará para el Metro de Bogotá?

Los trenes que llegarán desde China fueron fabricados por CRRC Corporation Limited, considerada una de las compañías de material rodante más grandes del mundo. Cada unidad tendrá seis vagones, operación completamente eléctrica y conducción automática, sin necesidad de conductor a bordo.

China enviará 20 trenes eléctricos a una ciudad latinoamericana. Foto: IA. ChatGPT - creada con IA

Los vehículos cuentan con sistemas inteligentes de señalización CBTC, frenado automatizado y supervisión permanente desde el Centro de Control Operacional. Además, cada tren funcionará con cuatro motores eléctricos que permitirán recorridos más silenciosos, rápidos y eficientes.

Las autoridades bogotanas también confirmaron que durante junio de 2026 comenzarán las primeras pruebas sobre el viaducto. Los ensayos iniciales se harán sin pasajeros en un tramo cercano a los seis kilómetros entre el patio taller de Bosa y la estación número 4, ubicada en Kennedy.

¿Por qué Bogotá podría tener la línea de subte más extensa de América Latina?

El proyecto de la Línea 1 no solo contempla el corredor original entre Bosa y la calle 72. Actualmente, la empresa constructora presentó una propuesta para ampliar el trazado hasta la calle 100, agregando tres nuevas estaciones y 3,25 kilómetros adicionales.

De concretarse esa expansión, Bogotá tendría un corredor ferroviario mucho más largo y estratégico, conectando sectores clave de la ciudad con otras apuestas de movilidad como el Regiotram del Norte y la troncal de la carrera 68 de TransMilenio.

La futura estación de la calle 92, por ejemplo, permitiría la integración con el sistema férreo regional, mientras que la estación de la calle 100 facilitaría conexiones directas con nuevas rutas de transporte masivo.

Ese crecimiento convertiría al Metro de Bogotá en una de las obras de infraestructura urbana más relevantes de América Latina y consolidaría a la ciudad como un nuevo referente ferroviario en la región.

¿Qué avance tiene actualmente la construcción del Metro de Bogotá?

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que 2026 ha sido uno de los años con mayores avances visibles desde el inicio de la construcción.

Actualmente, el viaducto ya supera los 13 kilómetros construidos y las obras avanzan simultáneamente en corredores estratégicos como la avenida Villavicencio, Primero de Mayo, NQS, calle Octava Sur, avenida Caracas y calle Primera.

Además, las 16 estaciones proyectadas continúan en desarrollo y más de 15.000 trabajadores participan diariamente en distintos frentes de obra.

Uno de los puntos que más destacan las autoridades es la integración con otros sistemas de transporte. Según la Empresa Metro de Bogotá, 10 de las 16 estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

¿Dónde se fabrican los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Los trenes de la Línea 1 se fabrican en la ciudad china de Changchun. Posteriormente, son trasladados al puerto de Qingdao para iniciar su recorrido marítimo rumbo a Colombia.

Una vez llegan al puerto de Cartagena, las unidades son transportadas hacia el patio taller de Bosa, donde se realizan nuevas pruebas técnicas antes de entrar en operación.

Antes de ser enviados a Colombia, los trenes pasan por pruebas estáticas, dinámicas y recorridos de hasta 2.500 kilómetros en China para verificar su funcionamiento tanto en modo manual como automático.

La meta de las autoridades es que los primeros trenes comiencen a circular en pruebas visibles para la ciudadanía durante 2026, mientras Bogotá acelera la recta final de una de las obras más esperadas en la historia del país.