México avanza en la construcción de una nueva generación de trenes eléctricos de alta velocidad para conectar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca. El proyecto contempla 15 unidades de última generación diseñadas para ofrecer viajes más rápidos, cómodos y seguros, con tecnología moderna y capacidad para fortalecer la movilidad en el centro del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el primer tren de esta ruta llegará en septiembre de 2026, como parte del plan ferroviario que busca ampliar el transporte público nacional. Las nuevas unidades contarán con sistemas eléctricos, interiores modernos y estándares internacionales de seguridad para integrarse a una red de movilidad más eficiente.

Durante la conferencia matutina, la mandataria destacó que el proyecto ferroviario forma parte de una estrategia histórica de infraestructura pública. “Nosotros queremos hacer más que eso, por lo menos vamos a hacer 2 mil 377 km públicos, son trenes públicos” , afirmó Sheinbaum al comparar su plan con administraciones anteriores.

Claudia Sheinbaum decreta expropiación de tierras para el Tren Maya y habrá indemnización para todos estos mexicanos (foto: archivo).

¿Cuándo comenzará a operar el tren AIFA-Pachuca?

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, confirmó que el primer convoy destinado a la ruta AIFA-Pachuca llegará en septiembre de este año. Para este proyecto se destinaron 26 mil 17.5 millones de pesos en equipo ferroviario, incluyendo la adquisición de 15 trenes eléctricos de última generación.

Las autoridades detallaron además que el derecho de vía del tramo AIFA-Pachuca tiene un avance del 98 por ciento, mientras que las obras ya reportan progreso significativo en distintos frentes de construcción. El comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, señaló que el proyecto Ciudad de México-Pachuca registra un avance del 34.80 por ciento y ha generado más de 16 mil empleos.

El informe completo de la presidencia de México. Gobierno de México

Las nuevas rutas ferroviarias que prepara el Gobierno

Además del AIFA-Pachuca, el Gobierno federal desarrolla otras rutas estratégicas como Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Según el informe oficial, el primer tren para la ruta Ciudad de México-Querétaro llegará durante el primer semestre de 2027, mientras que el destinado al tramo Saltillo-Nuevo Laredo arribará en el segundo semestre del mismo año.

En el caso de Querétaro-Irapuato, ya existen 15 frentes de trabajo activos en más de 48 kilómetros intervenidos y más de mil trabajadores laborando en la construcción. Para Saltillo-Nuevo Laredo, se reportan 23 frentes de obra en 177 kilómetros, con más de mil 150 personas trabajando y 200 equipos de maquinaria desplegados.

Los nuevos trenes en México

Las inversiones ferroviarias más grandes del sexenio

El Gobierno federal informó que una de las mayores inversiones corresponde a la compra de 88 mil 559 toneladas de riel con una inversión de 2 mil 70.8 millones de pesos. Andrés Lajous detalló que “55 por ciento ya fueron fabricadas, 35 por ciento están en tránsito marítimo y 20 por ciento ya se encuentran en territorio nacional”.

A esto se suma la inversión de más de 26 mil millones de pesos para la adquisición de trenes eléctricos y diésel-eléctricos que formarán parte de la nueva red ferroviaria nacional.

Claudia Sheinbaum aseguró que estos proyectos reflejan el impacto de la inversión pública en infraestructura: “La honestidad da resultados”, afirmó, al destacar que su administración busca superar los 2 mil 377 kilómetros de trenes públicos en todo el país.