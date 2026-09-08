Poner aluminio en el cajón de la cocina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Mantener limpios los cajones de la cocina suele ser una tarea compleja debido al contacto constante con la humedad, los restos de alimentos y el roce diario de los utensilios.

Frente a esta problemática habitual, especialistas en organización e higiene del hogar sugieren aplicar una lámina de papel de aluminio en la base del mueble como escudo protector.

Esta técnica no requiere pegamentos ni adhesivos permanentes, convirtiéndose en un recurso sumamente económico y reversible que simplifica el mantenimiento cotidiano sin alterar la estructura original de la madera o el aglomerado.

Principales ventajas de cubrir los cajones con aluminio

La colocación de este material protector aporta múltiples beneficios prácticos para la higiene y conservación de la cocina:

Barrera contra la humedad y la grasa : crea una capa impermeable que impide la absorción de líquidos, previniendo la formación de manchas difíciles y moho en la madera.

Protección contra rayones y desgaste : amortigua el choque y el deslizamiento continuo de cubiertos, tijeras o palas metálicas al abrir y cerrar los cajones.

Limpieza exprés y sin esfuerzo : cuando la superficie acumula suciedad o migas, simplemente se retira la hoja gastada y se la reemplaza por una nueva en pocos segundos.

Prevención de malos olores: evita que los restos de comida toquen el fondo poroso del mueble, bloqueando la proliferación de bacterias.

Cubrir el fondo de los cajones de la cocina con papel de aluminio: por qué los expertos lo recomiendan y para qué sirve Imagen ilustrada con Gemini

El paso a paso para colocarlo de forma correcta

Para asegurar que el papel de aluminio cumpla su función y no se mueva con el uso diario, basta con seguir tres pasos fundamentales.

Primero, es necesario vaciar por completo el cajón y repasar la superficie con un paño seco para eliminar cualquier rastro de suciedad o humedad previa.

Luego, se debe medir el espacio y cortar el papel dejando un pequeño margen adicional sobre los laterales para asegurar una cobertura total.

Finalmente, se extiende la lámina alisándola desde el centro hacia los bordes. Al volver a colocar los utensilios en su lugar, el propio peso de los objetos mantendrá el aluminio firme en la base sin necesidad de usar cinta ni pegamento.