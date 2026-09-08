En el mundo de la espiritualidad y el Feng Shui existen varios tipos de rituales y amuletos para atraer determinadas energías. Uno de los elementos más utilizados es el laurel, que aparece en distintas tradiciones relacionado a la prosperidad, la protección y la limpieza energética.

Colocar una hoja de laurel en un vaso de agua y dejarlo en un rincón de la casa a menudo se vincula con la atracción de buenas energías y de una sensación de bienestar.

¿Para qué sirve poner una hoja de laurel en un vaso con agua?

Los resultados atribuidos a este ritual tienen una doble implicancia. Por un lado, la planta se relaciona históricamente por distintas creencias y tradiciones como símbolo de victoria y reconocimiento, así como también con la prosperidad.

Por otro lado, el agua se asocia en el ámbito espiritual y energético con la limpieza y la renovación. Al combinar ambos elementos, el vaso se convierte en un objeto cargado de significado.

Adicionalmente, si se usa una hoja de laurel fresca puede liberar un aroma agradable y aportar una fragancia diferente al ambiente.

En el mundo de la espiritualidad y el Feng Shui existen varios tipos de rituales y amuletos para atraer determinadas energías. Chat GPT / El Cronista USA

¿En qué lugar conviene colocar un vaso con agua y hoja de laurel?

No existe un lugar en particular que sea más favorable a los resultados. Quienes lo hacen, suelen elegir lugares visibles o espacios de la casa que consideran importantes.

Cabe recordar que se trata de una práctica apoyada en creencias y que ninguna evidencia científica respalda los supuestos resultados.

¿Cada cuánto cambiar el vaso con agua y una hoja de laurel?

Si se elije realizar este ritual, lo ideal es cambiar el agua cada dos o tres días para evitar que permanezca estancada y se ponga en mal estado , así como también reemplazar la hoja de laurel cuando pierda su color, se rompa o empiece a deteriorarse.

Evitar colocarlo en zonas en los que pueda acumular suciedad o quedarse como un recipiente con agua durante demasiado tiempo.