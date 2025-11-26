Bariloche es uno de los destinos más elegidos de la Patagonia, pero más allá de sus clásicos paseos, existe una playa paradisíaca que sorprende a los viajeros por sus aguas cristalinas y su entorno completamente natural.

Se trata de Villa Tacul, un rincón escondido del lago Nahuel Huapi que muchos identifican como el “Caribe argentino” por el color turquesa de sus aguas y la tranquilidad que ofrece incluso en plena temporada alta.

¿Dónde queda Villa Tacul y por qué es considerada una joya secreta?

Villa Tacul está ubicada sobre el Circuito Chico, a unos 25 kilómetros del centro de Bariloche. Para llegar, es necesario pasar por el Hotel Llao Llao y continuar más allá de Puerto Pañuelo hasta ingresar al parque municipal Yao Yao, desde donde parte el sendero hacia la playa.

A diferencia de otras bajadas al lago que suelen estar más concurridas, Villa Tacul se mantiene como un oasis de calma. Su paisaje combina bosque nativo, enormes formaciones rocosas y aguas frías y completamente transparentes que reflejan tonos que sorprenden incluso a quienes ya conocen el Nahuel Huapi.

¿Qué hace tan especial a esta playa del Nahuel Huapi?

Este sector del lago se caracteriza por:

Aguas cristalinas y frías, similares a las del Caribe pero con el sello patagónico.

Playas rocosas, pequeñas bahías escondidas y puntos panorámicos naturales.

Bosques de ensueño, que crean un ambiente silencioso y reparador.

Acceso a rincones únicos como Bahía de los Troncos y Lago Escondido, que se alcanzan caminando desde la misma playa.

Al ser un área protegida, el entorno se mantiene en excelente estado y ofrece una experiencia mucho más tranquila que otras playas conocidas como Playa Bonita o Playa Serena.

¿Cómo llegar a Villa Tacul en auto o en colectivo?

En auto se debe completar el recorrido del Circuito Chico y estacionar en el área del parque Llao Llao. Desde allí, un sendero corto y señalizado conduce directamente a la playa.

En colectivo se debe tomar la línea 20 hasta la zona de Puerto Pañuelo. Desde ese punto, caminar aproximadamente dos kilómetros hasta el acceso al sendero que lleva a Villa Tacul.

El ingreso es público y completamente gratuito, lo que la convierte en una opción ideal para disfrutar de la naturaleza sin necesidad de gastar dinero.

¿Qué actividades se pueden hacer en Villa Tacul?

Aunque es una playa muy tranquila, es perfecta para:

Nadar en aguas transparentes

Hacer kayak o stand up paddle

Caminar por el bosque

Visitar pequeñas bahías escondidas

Pasar el día tomando mates frente al lago

Sacar fotografías panorámicas del Nahuel Huapi

La zona también cuenta con senderos cortos que conectan distintos miradores y puntos estratégicos para disfrutar del entorno.

¿Por qué Villa Tacul será tendencia en el verano 2026?

El aumento de videos virales en TikTok, Instagram y YouTube mostrando sus aguas cristalinas posicionan a Villa Tacul como uno de los lugares que más crecerá en popularidad para el verano 2026.

Quienes la visitan coinciden que es una de las postales más impactantes del sur argentino y una parada obligada para quienes buscan una experiencia distinta dentro de Bariloche.