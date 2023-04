"Como Báez Sosa": la repudiable frase de Sergio Berni tras el ataque de los colectiveros

Sergio Berni realizó una polémica comparación al hablar sobre la agresión que sufrió a manos de un grupo de colectiveros, cuando se acercó a una manifestación por el asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, el lunes pasado.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires equiparó el ataque que sufrió con el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado en Villa Gesell en 2020 por un grupo de jugadores de rugby que lo golpearon a la salida de un boliche.

Sergio Berni denunciará a los colectivos que lo agredieron



En diálogo con Radio Perfil, Berni aseguró que su caso lo remonta "a lo que le pasó a Fernando Báez Sosa" dado que los golpes que recibió podrían "haber terminado de forma trágica".

"No dije que me sentía en los zapatos de Baez Sosa, pero digo que, si capaz, no hubiese tenido la fortaleza propia de la actividad, de mi historia de vida, era muy probable que terminara como Báez Sosa, eso no lo puede garantizar nadie", reforzó tras ser cuestionado por la comparación.

"Era muy probable que terminara como Báez Sosa".

Pese a que los periodistas allí presentes le remarcaron al ministro la polémica de su frase, Berni insistió en que ciertos aspectos del caso comparten similitudes como "que fue un ataque en patota, un ataque certero, cobarde y que la magnitud de los golpes podrían haber terminado de manera trágica", subrayó.

Y reforzó: "Si no fue así fue parte por mi historia de vida, por mi contextura física, por mi voluntad de seguir adelante, de seguir trabajando y no irme de ahí hasta no resolver el problema".

Según Berni, él siente un gran apoyo de la gente en la calle dado que "no se esconde detrás de un escritorio", un punto que cree que se notó ante su agresión porque "los violentos fueron seis, siete, diez, y la misma gente los repudió".

Por qué Cristina no puede domar a Berni: el desorden del Frente de Todos y el riesgo de delegar el poder



"Hay una gran crítica hacia gran parte de la política donde se visualiza siempre una disociación entre la realidad, lo que le pasa a la gente, y la política, eso es porque esta está muy alejada de los problemas cotidianos de la gente", remarcó respecto al humor social.

Tras esto, se distanció de esta situación y aseguró que él sí está "todo el día en la calle, trabajando en los lugares más difíciles de la Provincia de Buenos Aires", por lo que sabe que "estas cosas pueden pasar".

Finalmente, consultado sobre una posible salida de la gestión de Axel Kicillof en Buenos Aires para presentarse como candidato en las elecciones de este año, Berni disparó contra su propio jefe y aseguró que siente "poco respaldo" de su propio gabinete, pero que "el respaldo en la calle es tremendo".