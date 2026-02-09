Ingresar a una empresa, a través de una pasantía o práctica profesional, es el sueño de muchos jóvenes estudiantes que buscan dar sus primeros pasos en el mundo laboral. Por ello, un relevamiento privado elaborado en diciembre de 2025 por la consultora Adecco revela cuáles son los niveles de ingresos actuales de los pasantes en Recursos Humanos y Administración en la Argentina y las diferencias salariales según la región y el tamaño de las compañías. En algunos casos, el ingreso puede acercarse a los $ 2 millones mensuales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y AMBA), las pasantías en empresas grandes presentan los valores más altos: los ingresos van desde $ 783.215 hasta $ 1.949.400 mensuales. En compañías chicas y medianas, en tanto, las cifras oscilan entre $ 519.948 y $ 1,5 millones. La Patagonia también muestra cifras elevadas. Allí, un pasante en HR y Administración en grandes empresas puede percibir entre $ 724.105 y $ 1.996.285 mensuales, mientras que en firmas más pequeñas los montos se ubican entre $ 569.088 y $ 1.435.536. En la región Centro, los ingresos presentan un rango más amplio: entre $ 411.540 y $ 1.284.830 en empresas chicas y medianas, y de $ 629.797 a $ 1.689.480 en compañías grandes. Por su parte, en Cuyo los valores son más moderados: las pasantías en empresas chicas y medianas van de $ 541.635 a $ 836.452, mientras que en grandes compañías se ubican entre $ 624.992 y $ 970.211. En el NEA y NOA, los ingresos oscilan entre $ 481.791 y $ 880.643 en firmas más pequeñas, y entre $ 656.640 y $ 956.003 en las grandes. Adecco señala que, además del tamaño de la empresa y la ubicación geográfica, influyen factores como el sector de actividad, el nivel de especialización requerido y la carga horaria. Las carreras vinculadas a tecnología, ingeniería, finanzas y energía suelen concentrar las asignaciones más altas. El informe muestra que las pasantías ya se consolidan como una puerta de entrada competitiva al mercado laboral formal. Para muchas compañías, además, funcionan como una estrategia para captar y fidelizar talento joven en un contexto económico cambiante.