De acuerdo al último Index del Mercado Laboral de Bumeran, durante el 2025 el salario promedio que pidieron los candidatos a la hora de conseguir un puesto registró un incremento del 34,66%, una cifra que se ubica por encima de la inflación acumulada del mismo período, que fue del 31,5%. A pesar de este ligero aumento, Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint, reveló que “en diciembre se registró un descenso del 3,71% respecto al mes anterior, convirtiéndose en la baja más pronunciada de todo el año”. El mayor aumento del sueldo solicitado respecto al mes anterior se registró en enero de 2025 con un incremento del 7,30 por ciento. Le sigue septiembre, con un aumento del 6,16%; y marzo con 5,34 por ciento. La brecha que existe entre los distintos niveles de responsabilidad sigue siendo marcada. Según el listado elaborado por Bumeran, al cierre de diciembre, así quedaron las remuneraciones solicitadas: En el segmento junior, los sectores que presentaron mayores aumentos acumulados del salario requerido fueron: Recursos Humanos con 46,50%; Administración y Finanzas con un 37,29%; Marketing y Comunicación con un 36,86%; y Otros con 35,15%. En el otro extremo, donde se ubican los niveles senior y semisenior, se registró un alza en el sector de Marketing y Comunicación, con un 49,72%; y Comercial con 43,04%. Cada uno de estos rubros anotó incrementos acumulados superiores a la media del seniority que es de un 39,95%. Entre los sectores “estrella”, Sistemas anotó la remuneración más alta durante octubre con una suma de $ 4.625.000 mensuales para las posiciones de jefe y supervisor; en Corporate Finance llegó a $ 4.000.000 por mes para los niveles semi senior y senior; y en Dirección, $ 2.910.000 mensuales para el segmento junior. Por el contrario, las posiciones con los sueldos promedio más bajos durante 2025 se registraron en enero en Mantenimiento y Limpieza con $ 640.000 por mes en el sector junior; Hotelería Hospitalaria con $ 725.000 por mes para los niveles semi senior y senior; y Telemarketing con $ 787.500 por mes para el segmento de supervisor o jefe. En diciembre, las remuneraciones requeridas más elevadas se observaron en Control de Gestión con $ 4.475.000 mensuales para las posiciones de jefe y supervisor; en Producto con $ 3.750.000 por mes para los niveles semi senior y senior; y en Ingeniería en Petróleo y Petroquímica con $ 2.375.000 por mes para el segmento junior. En la otra punta, las posiciones con los sueldos promedios más bajos durante diciembre fueron para Otras Ingenierías con $ 812.500 mensuales para el sector junior; Mantenimiento y Limpieza con $ 918.000 por mes para los niveles semi senior y senior; y Camareros con $ 1.000.000 mensuales para el segmento de jefe y supervisor. Durante 2025, la brecha de salario requerido por género se mantuvo a favor de los hombres, siempre por encima del 4,74%. El mayor diferencial se dio en enero (10,89%) y el menor en septiembre (4,74%). En diciembre, los hombres solicitaron en promedio $ 1.812.762 mensuales y las mujeres $ 1.655.770, lo que implicó una brecha del 9,48%, aunque con una leve baja respecto del mes anterior. La diferencia es casi inexistente en los puestos junior (0,37%), pero se amplía con la seniority: alcanza el 9,54% en niveles semi senior y senior, y llega al 18,30% en cargos de jefe o supervisor. Además, los hombres fueron mayoría en las postulaciones durante todo el año, con una participación creciente en los niveles jerárquicos más altos, donde casi 7 de cada 10 postulaciones corresponden a varones.