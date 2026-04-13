Un equipo de científicos de la Universidad de Chichester, en Inglaterra, publicó en la revista Lifestyle Medicine un estudio que suma evidencia a una práctica que viene ganando popularidad en todo el mundo: la exposición al agua fría como herramienta para mejorar el bienestar emocional. Los resultados sugieren que apenas cinco minutos alcanzan para activar mecanismos biológicos vinculados con el estado de ánimo. La investigación trabajó con 121 estudiantes universitarios que presentaban síntomas de depresión leve. Los participantes fueron divididos en cuatro grupos: tres de ellos se sumergieron en agua de mar a 13,6 °C durante cinco, diez y veinte minutos respectivamente, mientras el cuarto grupo funcionó como control sin exposición al frío. Antes y después de cada sesión, los voluntarios completaron cuestionarios estandarizados sobre su estado de ánimo. Los tres grupos expuestos al agua fría reportaron mejoras inmediatas, pero el dato más llamativo fue que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre quienes estuvieron cinco minutos y quienes aguantaron veinte. En otras palabras, más tiempo en el agua no aportó beneficios adicionales. Los autores proponen dos mecanismos posibles. Primero, el estrés inicial del choque térmico podría desencadenar la liberación de endorfinas y otros neuroquímicos asociados al bienestar, como la noradrenalina, cuyo rol en los trastornos del ánimo es objeto de investigación activa. Segundo, la activación del sistema nervioso simpático durante la inmersión daría lugar, una vez concluida, al predominio del sistema parasimpático —el que regula la calma y la recuperación—, generando una sensación de relajación sostenida. Este mecanismo dual coincide con lo descrito en investigaciones previas sobre el llamado efecto afterdrop invertido: el cuerpo, tras recuperarse del estrés térmico, entraría en un estado de mayor ecuanimidad. Los propios investigadores fueron cautelosos al interpretar sus hallazgos. El estudio se realizó en condiciones controladas y con seguimiento médico, lo que limita la posibilidad de extrapolar los resultados a la población general. Además, los participantes eran adultos jóvenes sanos —salvo por síntomas depresivos leves— sin enfermedades preexistentes graves. La práctica puede representar riesgos para personas con afecciones cardíacas o respiratorias, ya que el choque térmico eleva la presión arterial y acelera la frecuencia cardíaca de manera brusca. Las guías de organismos como el American Heart Association recomiendan consultar a un médico antes de incorporar este tipo de exposición, especialmente si hay antecedentes de enfermedades crónicas. Lo que el estudio deja claro es que la inmersión en agua fría no reemplaza ningún tratamiento para la depresión: es, en el mejor de los casos, una herramienta complementaria. La tendencia no es nueva. El método Wim Hof, las duchas frías matutinas y la terapia de contraste térmico llevan años circulando en comunidades de biohacking y bienestar. Lo que estudios como este aportan es un marco científico más riguroso para evaluar qué parte de ese entusiasmo tiene sustento real y qué parte es efecto placebo o sesgo de confirmación. En ese sentido, la investigación de Chichester es un paso adelante, aunque sus autores reconocen que hacen falta ensayos con muestras más amplias, grupos etarios diversos y seguimientos de largo plazo para establecer recomendaciones clínicas sólidas. Por ahora, la evidencia sugiere que una ducha fría de cinco minutos puede ser un complemento accesible y de bajo costo para quienes buscan mejorar su estado de ánimo. Pero antes de tirarte al río —literal o metafóricamente—, lo más prudente sigue siendo consultarlo con un profesional de la salud.