El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutó con un contundente triunfo por 3 a 0 contra Argelia en su estreno en la Copa del Mundo 2026. Con tres goles de Messi, el conjunto nacional hizo pata ancha en Kansas y ahora, aguarda por su próximo rival, Austria, que también comenzó ganando frente a Jordania.

La Selección argentina tendrá casi 7 días de descanso, ya que el próximo partido se jugará recién la próxima semana. De esta forma, no solo le dará un tiempo prudente para recuperarse a los jugadores que fueron parte del debut, sino que también podrá recomponer a los que llegaron golpeados a la cita mundialista de Estados Unidos.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Argentina en el mundial?

Tras un estreno sin sobresaltos donde Argelia apenas pudo oponer resistencia por un rato hasta que llegó el primer gol de Messi, el equipo de Scaloni se presentará en Dallas, estado de Texas. Como el debut fue en Kansas, los hinchas y el plantel deberán realizar más de 800 km para llegar a este nuevo destino.

El encuentro vs. Austria tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio a las 14:00 horas (horario de Argentina). Este será el único partido que se juegue durante la jornada laboral, ya que la tercera y última fecha será el sábado 27 a las 11 de la noche contra Jordania.

Argentina volverá a jugar el próximo lunes. Fuente: XinHua Du Yu

¿Dónde ver el partido de Argentina contra Austria?

La segunda presentación del conjunto de Messi y Scaloni se podrá ver por las tres principales operadores de TV nacional en cuatro canales diferentes. Sin embargo, solo habrá una única transmisión por canales de aire, es decir totalmente gratuita para quienes no paguen ningún servicio.

Las opciones para ver a la Scaloneta

Canal Cablevisión / Flow Telecentro DirecTV Telefe Canal 10 (Analógico) / 12 (Digital/HD) Canal 11 (Digital) / 1012 (HD) Canal 123 (SD) / 1123 (HD) TyC Sports Canal 22 (SD) / 101 (HD) Canal 106 (SD) / 1018 (HD) Canal 629 (SD) / 1629 (HD) TV Pública Canal 11 (Digital/HD) Canal 8 (Digital) / 1007 (HD) Canal 121 (SD) / 1121 (HD) DSports Canal 109 y 110 (Señales incorporadas por el Mundial) No disponible en su grilla tradicional

* Canal 610 (SD) / 1610 (HD)



Un descanso prolongado que le da alivio a Scaloni

Como en cada cita mundialista, una de las principales preocupaciones son los jugadores lesionados y en este caso, la selección Argentina ve a algunas de sus principales figuras que arrastran problemas variados. Por eso, este parate de una semana será clave para terminar de recuperarlo

Los jugadores que llegan tocados y podrán recuperarse