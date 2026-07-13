Oficial | Confirmaron que no habrá actividad laboral este lunes 13 de julio y se viene un fin de semana largo en estas provincias

En esta noticia ¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El feriado del 9 de julio por el Día de la Independencia dio lugar a un fin de semana extralargo de 4 días. Como este descanso extendido ya pasó, muchos argentinos ya se preguntan por el siguiente asueto en el calendario nacional.

A la espera del fin del invierno, ya está confirmado que en julio no habrá más asuetos para todo el país . Sin embargo, el Gobierno confirmó de forma oficial que el próximo feriado nacional recién será a mediados de agosto.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El calendario para el 2026 indica que el siguiente feriado será el lunes 17 de agosto, día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

A diferencia de los asuetos municipales o locales, este feriado rige para todo el país.

¿Por qué habrá fin de semana largo?

El 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. El fin de semana largo quedará conformado de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto

Domingo 16 de agosto

Lunes 17 de agosto (feriado nacional)

En total, son tres días consecutivos de descanso a nivel nacional, los primeros desde el fin de semana extralargo del 9 y 10 de julio.

El 17 de agosto de 2026 cae lunes, por lo que no requiere ningún traslado adicional para formar un descanso extendido. Montaje EC

Es un feriado trasladable, pero no se va a mover

La Ley 27.399 clasifica al 17 de agosto como un feriado trasladable: si cayera martes, miércoles, jueves o viernes, el Gobierno podría moverlo al lunes más cercano para generar un fin de semana largo.

Sin embargo, como ya cae lunes, no hay ningún traslado que aplicar y la fecha se mantiene tal como está en el calendario oficial.

¿Qué se conmemora el 17 de agosto?

El feriado recuerda el aniversario del fallecimiento de José de San Martín, ocurrido el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Conocido como el Libertador de Argentina, Chile y Perú, sus restos descansan actualmente en la Catedral de Buenos Aires.

Los siguientes feriados que restan en el calendario

Una vez pasado ese fin de semana largo, el siguiente descanso con alcance nacional llega recién en octubre, el lunes 12, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural .

Antes de eso, no hay otro feriado nacional confirmado, más allá de los asuetos locales que puedan declararse en distintos municipios del país.

El calendario oficial de feriados firmado por el Gobierno nacional indica que quedan las siguientes festividades para el 2026: