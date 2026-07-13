Tras encabezar el miércoles pasado la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán junto a gobernadores, y en plena caída de la recaudación de las provincias, el presidente Javier Milei otorgó un nuevo anticipo financiero a una jurisdicción clave.

Lo hizo por medio del Decreto 584/2026, firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma otorga a la provincia de Córdoba un anticipo financiero de hasta $ 400.000.000.000 durante el Ejercicio Fiscal 2026.

Según explica el texto, la transferencia se explica porque “el Gobierno de la Provincia de Córdoba se ve impedido, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.

Por ese motivo, agrega el decreto, “resulta necesario procurar soluciones inmediatas” a esas dificultades financieras transitorias.

La norma dispone que la provincia a cargo de Martín Llaryora deberá devolver el dinero durante el ejercicio fiscal vigente, es decir, en lo que resta del 2026.

Fuente: NA Juan Vargas Fuente: NA Juan Vargas

Además, sobre los montos desembolsados regirá una tasa fija nominal anual del 15%, calculada desde la fecha de cada transferencia hasta su efectiva devolución.

El reintegro se hará mediante retenciones automáticas sobre los recursos coparticipables que la provincia recibe del Tesoro Nacional mes a mes.

Los últimos anticipos fueron a Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe

El esquema utilizado para Córdoba replica el mecanismo aplicado meses atrás con otras tres provincias. En enero, Entre Ríos había recibido un primer anticipo de $ 220.000 millones a través del Decreto 922/2025, desembolsado en su totalidad ese mismo mes.

En abril, el Decreto 219/2026 otorgó anticipos de hasta $ 400.000 millones a las provincias que lo solicitaron formalmente. Posteriormente, en junio, el Decreto 474/2026 amplió el monto de Entre Ríos e incorporó a Jujuy y Santa Fe al mismo régimen.

El decreto publicado este lunes retoma ese criterio para Córdoba: “Conforme lo antes expuesto, habiendo solicitado la Provincia de Córdoba un anticipo financiero y a los efectos de ajustar en equidad a todas las jurisdicciones, corresponde incluir a la Provincia de Córdoba”, señala el texto.

La norma aclara además que la Secretaría de Hacienda podrá suscribir acuerdos específicos con la provincia para fijar las condiciones de desembolso y de cancelación.

Javier Milei y su Gabinete en el Tedeum del 9 de Julio (NOTICIAS ARGENTINAS)

Volvió el déficit fiscal a las provincias: cuántas están en rojo y por qué

El nuevo anticipo se da en un escenario de deterioro de las cuentas provinciales. Según datos difundidos por El Cronista, basados en un informe del IARAF, el déficit fiscal volvió a las provincias en 2025.

De las 23 jurisdicciones con información disponible, solo once cerraron el año con superávit primario, frente a las veinte que lo habían logrado en 2024, según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco.

Jujuy fue una de las provincias con mejor desempeño fiscal: registró un superávit primario equivalente al 3,1% de sus ingresos totales, de acuerdo con ese mismo informe. Aun así, recibirá el nuevo anticipo financiero.