Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este lunes, 13 de julio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.237,18 pesos colombianos.

En el mercado del dólar, la cotización cayó -3.02% en la última semana y acumula -16.48% en el último año, evidenciando una tendencia bajista sostenida.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 11.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.22%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, la cotización del Dólar mostró una leve tendencia bajista: prevalecieron las caídas, hubo breves recuperaciones y no se registraron días sin cambios, cerrando el período con un descenso moderado.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y posibles movimientos favorables en la economía.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 13 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3237.1799 pesos colombianos, deberán pagar 323717.99 pesos colombianos; por 200 dólares, 647435.98 pesos colombianos; y por 500 dólares, 1618589.95 pesos colombianos.