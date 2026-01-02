Siguiendo las tradiciones lunares, los cortes de pelo en los diferentes días promueven un crecimiento saludable.

Las fases de la Luna, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante, se repiten aproximadamente cada 29 días y medio. Desde tiempos antiguos, distintas culturas asociaron estos ciclos a procesos naturales, especialmente en actividades como la agricultura.

Con el tiempo, esas interpretaciones se trasladaron al cuidado personal y surgió la costumbre de elegir determinadas fases lunares para cortarse el cabello, bajo la idea de que el momento del corte podría influir en su crecimiento o apariencia.

¿Cómo funcionan las fases de la Luna para el crecimiento del cabello?

El calendario lunar no es un sistema único, sino una forma de organizar las fases de la Luna a lo largo de un año. Las principales fases son:

Luna nueva

Cuarto creciente

Luna llena

Cuarto menguante

Las fases de la Luna están determinadas por la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna.

Según la creencia popular, estas fases se interpretan de la siguiente manera en relación con el corte de cabello:

Luna creciente

Se asocia con un crecimiento más rápido del cabello según la creencia tradicional.

Luna llena

Se vincula con mayor fuerza o volumen.

Luna menguante

Se interpreta como periodo de crecimiento más lento.

Luna nueva

Muchas guías tradicionales sugieren evitar el corte en esta fase.

Calendario lunar 2026 mes por mes para cortarse el pelo

Estas son las fechas más destacadas para ir a la peluquería en 2026.

Enero

Luna llena: 3 de enero 2026.

Luna nueva: 18 de enero 2026.

Cuarto creciente: 26 de enero 2026.

Los días después del cuarto creciente suelen considerarse, en las prácticas populares, favorables para un corte si se desea estimular crecimiento.

El periodo entre la luna nueva y el cuarto creciente también es interpretado como propicio para cortes que estimulen la salud capilar.

Febrero

Luna llena: 1 de febrero 2026.

Luna nueva: 17 de febrero 2026.

Cuarto creciente: 24 de febrero 2026.

Marzo

Luna llena: 3 de marzo 2026.

Luna nueva: 19 de marzo 2026.

Cuarto creciente: 25 de marzo 2026.

Abril

Luna llena: 2 de abril 2026.

Luna nueva: 17 de abril 2026.

Cuarto creciente: 23 de abril 2026.

Mayo

Lunas llenas: 1 y 31 de mayo 2026.

Luna nueva: 16 de mayo 2026.

Muchos interpretan el inicio del mes (después de la luna llena) como periodo de “fuerza” para el cabello, y el posterior cuarto creciente también.

Junio

Luna llena: 29 de junio 2026.

Luna nueva: 15 de junio 2026.

Cuarto creciente: 21 de junio 2026.

Períodos después del cuarto creciente pueden ser considerados favorables según creencias.

Julio

Luna llena: 29 de julio 2026.

Luna nueva: 14 de julio 2026.

Cuarto creciente: 21 de julio 2026.

Agosto

Luna llena: 28 de agosto 2026.

Luna nueva: 12 de agosto 2026.

Cuarto creciente: 20 de agosto 2026.

Septiembre

Luna llena: 26 de septiembre 2026.

Luna nueva: 11 de septiembre 2026.

Cuarto creciente: 18 de septiembre 2026.

El periodo posterior al cuarto creciente suele considerarse para cortes orientados al crecimiento del pelo.

Octubre

Luna llena: 26 de octubre 2026.

Luna nueva: 10 de octubre 2026.

Cuarto creciente: 18 de octubre 2026.

Noviembre

Luna llena: 24 de noviembre 2026.

Luna nueva: 9 de noviembre 2026.

Cuarto creciente: 17 de noviembre 2026.

Diciembre

Luna llena: 24 de diciembre 2026

Luna nueva: 9 de diciembre 2026.

Cuarto creciente: 17 de diciembre 2026.

Cabe aclarar que, desde el punto de vista científico, no hay evidencia de que las fases de la Luna influyan en la velocidad de crecimiento del cabello o su fortaleza. Esta relación forma parte de prácticas culturales y simbólicas que algunas personas eligen seguir.

Si la intención es cuidar el pelo desde un enfoque de salud capilar, es recomendable basarse en recomendaciones médicas o dermatológica