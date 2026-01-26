En febrero de 2026, varias fechas se perfilan como ideales para renovar el look y potenciar el crecimiento (Fuente: Shutterstock).

Cortes de luz en Colombia para este lunes 26 de enero: cuáles son las zonas afectadas

El calendario lunar de febrero de 2026 se convierte en una de las guías más consultadas por quienes en Colombia buscan que el cabello crezca más fuerte, tenga mayor brillo y conserve su vitalidad por más tiempo. De acuerdo con las creencias tradicionales, cada fase de la Luna influye directamente en la fibra capilar, el ritmo de crecimiento y la resistencia del pelo frente a la caída.

Aunque no existe evidencia científica concluyente, miles de personas siguen estas fechas como referencia para programar su visita a la peluquería, especialmente cuando el objetivo es mejorar el aspecto general de la melena.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en febrero de 2026?

Según el calendario lunar, febrero de 2026 presenta tres fechas clave:

Domingo 1 de febrero – Luna llena: ideal para cortes que busquen más volumen, brillo natural y fortalecimiento.

Martes 17 de febrero – Luna nueva: no se recomienda cortar, ya que el cabello estaría más débil.

Martes 24 de febrero – Cuarto creciente: perfecto para estimular el crecimiento rápido y vigoroso.

Las jornadas más favorables para cortarse el pelo en Colombia durante febrero son el 1 y el 24, ya que concentran la energía asociada al fortalecimiento y al desarrollo acelerado del cabello.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello, que crezca fuerte y tenga un brillo natural en febrero 2026?

¿Qué día cortarse el cabello para que crezca más rápido?

El cuarto creciente del 24 de febrero de 2026 es considerado el mejor momento para quienes desean que el cabello gane centímetros en menos tiempo. Durante esta fase, la energía lunar estaría orientada a estimular los folículos pilosos, lo que favorecería un crecimiento constante, más fuerte y con mejor textura.

Es una fecha especialmente recomendada para despuntar puntas, iniciar procesos de recuperación capilar y realizar tratamientos de fortalecimiento.

¿Cuál es el mejor día para tener más volumen y brillo?

La luna llena del 1 de febrero de 2026 es la más buscada por quienes quieren una melena más abundante, con cuerpo y brillo natural. Esta fase se asocia con procesos de regeneración, por lo que se considera ideal para cabellos finos, frágiles o maltratados.

Cortarse el pelo en luna llena ayudaría a reforzar la estructura interna de la fibra capilar y a mejorar la absorción de mascarillas, aceites y tratamientos nutritivos.

¿Qué días no conviene cortarse el cabello en febrero?

El 17 de febrero de 2026, durante la luna nueva, es la fecha menos recomendada para cualquier cambio capilar. Según la tradición, en esta fase el cabello estaría más propenso a la caída, el quiebre y la resequedad.

En lugar de cortar, se sugiere aprovechar ese día para realizar masajes capilares, tratamientos contra la caída, hidrataciones profundas y rituales de reparación.

¿Cómo influyen las fases de la Luna en el cabello?

Las cuatro fases principales del calendario lunar se interpretan así en relación con el cuidado capilar:

Luna nueva: período de baja energía, no se aconseja cortar.

Cuarto creciente: favorece el crecimiento rápido.

Luna llena: potencia el volumen, el brillo y la fortaleza.

Cuarto menguante: ralentiza el crecimiento, ideal para mantener cortes cortos.

Estas creencias forman parte de una tradición que ha pasado de generación en generación y que hoy sigue siendo muy popular en Colombia, sobre todo entre quienes buscan alternativas naturales para el cuidado personal.

Calendario lunar de febrero 2026 para cortarse el pelo

1 de febrero: luna llena (mejor día para volumen y brillo).

17 de febrero: luna nueva (evitar cortes).

24 de febrero: cuarto creciente (mejor día para crecimiento rápido).

Planear el corte de cabello según estas fechas no garantiza resultados milagrosos, pero sí se ha convertido en una práctica común entre quienes quieren alinear su rutina estética con los ciclos naturales y sacarle el máximo provecho a cada visita al salón.