Calendario lunar febrero 2026: cuándo cortarse el cabello y lograr un crecimiento fuerte, brilloso y sin frizz.

El calendario lunar vuelve a marcar la agenda de belleza durante febrero

El calendario lunar de febrero de 2026 ya empezó a ser uno de los más buscados en Colombia por quienes quieren que el cabello crezca más rápido, se vea más fuerte y tenga un brillo natural sin frizz.

En salones de belleza, peluquerías de barrio y plataformas digitales, cada vez más personas están consultando las fechas exactas para programar su próximo corte, confiando en que la Luna influye en la salud y el comportamiento del pelo.

Aunque no hay pruebas científicas que lo confirmen, la tradición lunar sigue muy viva en el país. Para miles de colombianos, elegir bien el día del corte puede marcar la diferencia entre un cabello opaco y uno con movimiento, fuerza y buena apariencia por más tiempo.

¿Cuáles son los mejores días para cortarse el cabello en febrero de 2026 y que crezca fuerte?

Febrero de 2026 trae dos fechas que se destacan dentro del calendario lunar por su influencia positiva sobre el cabello. La primera fue el domingo 1 de febrero, cuando hubo Luna llena, y la segunda es el martes 24 de febrero, bajo la fase de cuarto creciente.

Según la tradición capilar, estos días concentran la energía ideal para fortalecer la fibra del cabello, mejorar su textura y favorecer un crecimiento más sano. En Colombia, son las fechas más recomendadas para quienes quieren renovar su look sin afectar la vitalidad del pelo.

¿Qué día conviene cortarse el cabello para que crezca más rápido en febrero de 2026?

El 24 de febrero de 2026, durante el cuarto creciente, es considerado el mejor día del mes para quienes buscan que el cabello gane largo en menos tiempo. Esta fase se asocia con la activación de los folículos pilosos, lo que ayudaría a que el pelo crezca de forma más constante, resistente y con menos quiebre.

En Colombia, muchos estilistas sugieren aprovechar este día para despuntar puntas abiertas, iniciar procesos de recuperación capilar o retomar rutinas de fortalecimiento.

¿Qué día no es recomendable cortarse el cabello en febrero de 2026?

El 17 de febrero de 2026, cuando la Luna estará nueva, es la fecha menos aconsejada para cualquier corte. De acuerdo con la creencia popular, en esta fase el cabello estaría más débil, con mayor riesgo de caída, frizz y puntas quebradizas.

En lugar de pasar por la tijera, lo ideal es dedicar ese día a hidratar el cuero cabelludo, hacer masajes capilares o aplicar tratamientos reparadores.

¿Cómo influyen las fases de la Luna en el crecimiento y la salud del cabello?

Dentro del calendario lunar, cada fase tiene un significado especial para el cuidado capilar:

Luna nueva : energía baja, no se recomienda cortar.

Cuarto creciente : favorece el crecimiento rápido y fuerte.

Luna llena : potencia el brillo, el volumen y la resistencia.

Cuarto menguante: ralentiza el crecimiento, ideal para mantener cortes cortos por más tiempo.

Calendario lunar de febrero de 2026 para cortarse el cabello en Colombia

Calendario lunar de febrero de 2026 para cortarse el cabello en Colombia