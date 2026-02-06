Recientemente el Gobierno firmó un acuerdo de “Comercio e Inversiones Recíprocos” con Estados Unidos y uno de los puntos clave del tratado es la reducción arancelaria en las importaciones. En el caso de los vehículos, habrá muchos vehículos que llegarán desde EE.UU y se insertarán en el mercado automotor argentino. El arancel actual que estaba vigente sobre los vehículos importados de aquellos países con los que no existía un tratado de libre comercio, como Brasil, México y Uruguay, era del 35%. En el caso de Estados Unidos, dicho impuesto se encontraba también sobre ese monto. No obstante, con el nuevo acuerdo esta barrera arancelaria podría presentar una reducción y muchos modelos que son fabricados en Estados Unidos podrían desembarcar con mayor presencia en Argentina. La industria automotriz de Estados Unidos es una de las más importantes del mundo y se caracteriza, principalmente, por la producción de pick ups. En Argentina, los modelos que más han llegado desde EE.UU son las Ford F150 en todas sus versiones, las Dodge RAM 1500 y 2500 y la Chevrolet Silverado. No obstante, el acuerdo podría hacer que lleguen con mayor frecuencia modelos deportivos como el Ford Mustang, el 4x4 Bronco o la Jeep Wrangler y la última versión de la Grand Cherokee. Por su parte, también podría beneficiar a la importación de la línea SUV de BMW con los modelos X3, X4, X5, X6 y X7, como así también el Mercedes Benz GLE y las Honda CRV. A través de un comunicado, el Gobierno de Javier Milei hizo pública la firma de un tratado con Estados Unidos. En el escrito, la Oficina del Presidente informó que “la República Argentina y los Estados Unidos de América han firmado el Acuerdo del Comercio e Inversiones Recíprocos que consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”. En este sentido, aclaró que “El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología”. Asimismo, desde el Gobierno señalaron que “este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”.